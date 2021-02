Àngels Torrents renova el lideratge de la Intersindical

Els afiliats a la Intersindical-CSC van decidir ahir al matí, en l'Assemblea General de la Unió Territorial de Comarques Gironines, que Àngels Torrents encapçali durant quatre anys més la secretaria general.

També conformaran el nou equip Agustí Ensensa, sotssecretari General; Roger Castellanos, secretari d'Organització; Carles Benguerel, sotssecretari d'Organització; Zaida Vidal, secretària de Feminisme; Mònica Meroño, secretària de Mobilitzacions; i Anna Selvas, secretària de Joventut i representant de l'Eina-Espai Jove de la Intersindical-CSC.

El compromís del sindicat és continuar creixent «en afiliació i en representació, arrelant al territori», i articulant «una eina útil per als treballadors de comarques gironines». A més, també volen ser «un instrument imprescindible per avançar cap a la independència» i per «millorar les condicions laborals de la població treballadora».