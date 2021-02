La incidència del coronavirus continua a la baixa a Girona

Les últimes dades publicades pel Departament de Salut segueixen mostrant una disminució de la incidència del virus a la regió sanitària de Girona, on s'ha confirmat una sola defunció per coronavirus durant les últimes hores. L'índex de rebrot ha baixat setze punts i se situa en un valor de 273 punts sobre 100, una xifra que és superior a la mitjana de Catalunya (261 punts) però que cada dia s'hi apropa més. Per altra banda, a l'àrea de Girona, la velocitat de reproducció del virus (Rt) continua també a la baixa i se situa a 0,87.

Pel que fa al nombre dels casos confirmats, Salut va informar ahir de 184 casos nous de covid-19, que se sumen al total de 58.812. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.898 persones a la regió sanitària. Entre el 10 i el 16 de febrer es van declarar 38 defuncions, mentre que la setmana anterior havien estat 50.

Als hospitals gironins hi ha 214 pacients ingressats, un menys que en l'anterior balanç, i 51 a la UCI. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 237 (entre el 10 i el 16 de febrer); davant dels 253 de la setmana anterior. A més, a hores d'ara ja s'han vacunat amb la primera dosi 30.593 persones (2.725 més que eldia anterior. Pel que fa a la segona dosi, l'ha rebut 18.558 persones (275 més).

Canet de Mar és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 2.106 punts, per davant de Mollerussa, amb 1.312, i d'Olot, amb 1.035. Pel que fa a la velocitat de contagi, Canet de Mar encapçala també la llista, amb 2,96 d'Rt. La segueixen Palafrugell, amb 2,17, i El Masnou (1,71). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaca Olot en primera posició, amb 1.229 casos per cada 100.000 habitants, seguida de Mollerussa amb 788, i Manlleu, amb 758.

L'Rt creix a Catalunya

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix dues centèsimes, fins a 0,88 -per sobre del 0,82 de la setmana anterior-, mentre que el risc de rebrot baixa lleugerament 3 punts, fins a 261, segons el darrer balanç del departament de Salut. La incidència a 14 dies és de 304,38 entre el 10 i el 16 de febrer, per sota dels 413,00 de l'interval anterior.

Ahir van declarar-se 1.936 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens, amb un total de 505.805. Segons Salut, el 4,46% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. Es van informar de tres noves morts i el total és de 20.411 en tota la pandèmia. Hi ha 1.944 pacients ingressats als hospitals, 82 menys, i 606 a l'UCI, set menys. Els vacunats amb la primera dosi són 306.419 (+29.328) i 181.356 amb la segona (+5.144). Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 10 al 16 de febrer n'hi va haver 10.199, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 13.229. Durant l'última setmana s'han fet 153.804 proves PCR i 105.302 tests d'antígens, dels quals un 4,46% han donat positiu.