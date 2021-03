L'empresa Soler & Palau de Ripoll s'emporta a Sils la seva secció elèctrica

L'empresa Soler & Palau va anunciar la setmana passada als treballadors de Ripoll que aviat traslladarà la secció elèctrica a la planta que té a Sils. La decisió suposarà que les vint-i-tres persones que actualment treballen en aquesta secció hauran de ser recol·locades en altres llocs de treball de Ripoll, però en tot cas no els caldrà traslladar-se a la localitat de la Selva. L'empresa ha manifestat als afectats que ocuparan les places de treballadors temporals, que seran acomiadats a mesura que vagi caducant la seva relació contractual.

La deslocalització de la secció elèctrica suposarà la pèrdua indirecta d'aquests llocs de treball a la comarca, a banda de ser un pas més en l'externalització de tasques que tradicionalment s'executaven a Ripoll. En les últimes dècades ja s'han traslladat altres àrees com la de premses, mecanitzat o torns de control numèric a empreses satèl·lit o bé vinculades a S&P. Si bé en alguns casos la feina s'ha quedat en empreses de la comarca, la raó dels canvis ha estat sovint l'estalvi en matèria de sous.

Segons ha pogut saber Diari de Girona, els representants dels treballadors han demanat a la direcció que informin dels motius d'aquest últim canvi i dels terminis amb què s'efectuarà, però encara no han rebut resposta.

El sindicalista de referència de CCOO a la Cerdanya i el Ripollès, Xavier Rodríguez, afirma que el desmantellament de la indústria a la comarca és «preocupant» i considera que si no canvien les coses en el futur «ens limitarem només al turisme». També diu que acabarem sent un entorn geogràfic «on només viuran jubilats». Moviments com el que ara planteja Soler & Palau són deguts normalment «a estalviar-se costos en primes i en la categoria professional dels treballadors que faran la feina que fins ara es feia a Ripoll». Rodríguez lamenta també que els polítics locals «no defensin prou bé els llocs de treball al Ripollès» i creu que, ja que no fan aquest pas, haurien de ser els treballadors els que ho facin.

Consultat sobre el canvi d'ubicació de la secció elèctrica, l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, afirmava dimecres no tenir-ne coneixement, però que en cas de confirmar-se «serà un fet que cal lamentar».

La secció elèctrica era una de les que es van establir durant els primers anys de l'empresa a la dècada dels 50 del segle XX, quan els dos fundadors van apostar per una producció integrada per ser el màxim d'autosuficients possibles. En aquesta secció s'hi bobinen els motors que posteriorment s'utilitzen en els aparells de ventilació que després es comercialitzen.