La sobreexposició a les pantalles pot provocar retards en el llenguatge

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de la Garrotxa afirma que cada vegada «hi ha un major nombre d'infants amb retard del llenguatge» i això s'atribueix a la sobreexposició a les pantalles que tenen els nens. La directora del centre, Ester Pla, creu que moltes vegades s'utilitza un mòbil, una tauleta o la televisió com a substitut del contacte d'un adult i això també comporta que hi hagi una connexió menor de l'infant amb els progenitors. D'altra banda, Pla recomana no sotmetre els nens a les pantalles fins als tres anys, perquè «el desenvolupament del cervell en aquesta franja es multiplica per tres». Pla també relaciona un excés de consum de pantalles a la falta de creativitat.

Veure vídeos al mòbil, a les tauletes o a la televisió pot comportar que un infant aprengui a parlar més tard de l'habitual. Segons el CDIAP de la Garrotxa, cada any «hi ha un major nombre d'infants amb retard del llenguatge». La directora, Ester Pla, assegura que «molts milloren amb pautes que fan a casa», cosa que implica que «no hi ha un problema de base de comprensió, retard mental o trastorn de l'espectre autista».

Per a la directora, aquests retards en l'aprenentatge provenen de la sobreexposició que tenen molts infants a les pantalles, ja que els pares els sotmeten contínuament a continguts audiovisuals a través dels dispositius mòbils. La prova d'aquest augment és que fa tres anys hi havia 59 consultes sobre retards en el llenguatge i ara ja n'hi ha 80.

Ester Pla creu que la interacció amb les pantalles també afecta negativament la creativitat. «Si juguen amb quatre troncs a fer una caseta, a simular i imaginar treballen molt més la creativitat que si ho substitueixen per una cosa que ja està feta», afirma la directora del centre.

D'altra banda, Pla també atribueix altres repercussions a l'abús dels dispositius, com poden ser dificultats a l'hora de controlar les emocions, problemes d'ansietat, miopia, obesitat, falta de son, més rebequeries, menys empatia i manca d'habilitats socials.

De fet, la directora del CDIAP de la Garrotxa recorda que «quan cantes una cançó a un nadó o li expliques un conte, transmets emocions, entones una melodia i li transmets afectivitat». Però si en comptes de cantar la cançó poses un vídeo per anar a dormir, aquest vincle afectiu entre fill i progenitor es perd.

Allunyar els nens de tauletes

Per tal d'evitar aquestes dificultats en l'aprenentatge de la llengua i també estimular la creativitat, la doctora Ester Pla recomana a les famílies que allunyin els dispositius mòbils dels infants fins als tres anys. «El desenvolupament del cervell durant aquesta franja es multiplica per tres», recorda la directora del CDIAP de la Garrotxa. A més, la doctora també afirma que en aquesta fase «s'estableix la base de com som» i això significa que es forma el caràcter, com una persona s'autocontrola o com gestiona les emocions. Tots els aprenentatges arriben «en base al model i les relacions que s'estableixen amb altres persones».

Pla afegeix que l'any 2006 es va fer un estudi amb 2.000 infants d'entre 5 i 6 anys que demostrava que aquells qui miraven menys d'una hora al dia de televisió feien dibuixos amb més detalls, expressivitat i relleu.