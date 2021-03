La positivitat de les proves baixa del 5% a la regió de Girona

La millora epidemiològica cada dia és més evident i es plasma en diverses dades. Concretament, cal destacar que el percentatge de gironins a les proves PCR i tests d'antígens ja se situa per sota del 5%. Aquesta dada és molt positiva ja que és el topall màxim fixat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per tal de mantenir el contagi controlat. El percentatge exacte és del 4,73% mentre que la setmana passada era del 5,5%. Malgrat tot, la dada se situa per sobre de la mitjana catalana, que és del 4,48%.

Respecte a les dades actualitzades ahir, els indicadors de contagi van seguir baixant. El risc de rebrot es va situar en 170 punts i la velocitat de propagació del virus en 0,85. Els hospitalitzats també van registrar una forta davallada però els crítics van tornar a pujar fins a 47.

D'altra banda, ahir es van notificar 109 positius, un 16% menys que el dia anterior, i tres defuncions.

Un fet destacat d'ahir va ser la recuperació de les visites de familiars a pacients que no tenen coronavirus de l'hospital de Blanes, a partir de dilluns. Per visitar els pacients hospitalitzats al centre s'estableixen dues franges horàries diàries d'una hora cadascuna, al migdia i a la tarda. Les visites només es podran fer en una de les dues franges i només es permetrà l'entrada d'un acompanyant per pacient. Les visites s'havien suspès a principis d'any.

Dades de Catalunya i Espanya

D'altra banda, Catalunya també va millorar en tots els indicadors de la pandèmia. Es va registrar una davallada de 33 pacients als hospitals i de sis pacients a l'UCI. Salut va notificar 1.452 positius nous i 26 defuncions. El risc de rebrot va baixar set punts i es va situar en un valor de 189, mentre que la velocitat de propagació del virus es va mantenir en 0,92, per sobre de la mitjana gironina. Això vol dir que cada cent infectats en poden contagiar uns 92 de mitjana. Si l'indicador es manté sota 1, la pandèmia es mantindrà controlada, segons els paràmetres recomanats.

Seguidament, la incidència de casos dels darrers catorze dies va baixar fins a 210. També va disminuir la positivitat de les proves PCR i els tests d'antígens. Finalment, respecte als vacunats, ja n'hi ha 857.757 d'acumulats a tot Catalunya, 22.261 més.

A Girona ja s'han vacunat amb la primera dosi 63.809 persones, 1.566 més que el darrer balanç. Pel que fa a la segona dosi ja l'han rebuda 22.448 persones, 600 més.

Quant a Espanya, ahir va registrar 5.348 nous positius de covid-19, fet que deixa la xifra global en 3.183.704 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, des de dijous n'hi ha hagut 173, i ahir la xifra total era de 72.258. Madrid encapçala els contagis dels últims set dies.