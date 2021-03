Denuncien penalment quatre conductors molt beguts en un sol dia a Girona, tres d'ells després d'accidentar-se

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment quatre homes per conduir molt beguts a la província en un sol dia. Els fets es van produir el dissabte a Maçanet de la Selva, Sant Joan les Fonts, Celrà i Porqueres.

En tres casos els vehicles van tenir un accident sense conseqüències greus.

Els denunciats són quatre homes, d'edats compreses entre els 21 i els 52 anys, tots de nacionalitat espanyola, veïns de Centelles, Sant Joan les Fonts, Celrà i Cornellà del Terri. Els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona els acusen de presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol.



Aturat en un control Covid

El primer cas va succeir al voltant d'un quart de deu del matí a la sortida 9 de l'AP-7 a Maçanet de la Selva, on Mossos de trànsit havien establert un punt de control per vetllar el compliment de les restriccions. En un dels vehicles aturats els agents van notar que el conductor presentava clars símptomes de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. Quan li van fer la prova d'alcoholèmia va donar una taxa positiva d'1,02 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. El conductor, de 21 anys i veí de Centelles, va quedar denunciat penalment i el seu vehicle immobilitzat al lloc.

Pels volts de les sis de la tarda un vehicle va xocar contra un mur a la carretera GI-522, a Sant Joan les Fonts . A conseqüència de l'accident els tres ocupats del cotxe van resultar ferits lleus. Quan els mossos van fer la prova d'alcoholèmia al conductor del turisme, va donar un resultat de 0,81mg/l. L'home, de 22 anys i veí del mateix municipi va ser denunciat penalment.

Una hora més tard es va accidentar un altre cotxe a la carretera GIV-6708 al seu pas per Celrà. En aquest cas el vehicle va sortir de la via i va xocar contra unes tanques laterals. El conductor, de 52 anys i veí de Celrà, va resultar il·lès però va donar un resultat de 0,88 mg/l a la prova d'alcoholèmia. Per aquest motiu els agents van instruir diligències penals.

Finalment, cap a dos quarts de dotze de la nit es va produir una col·lisió lateral entre dos vehicles a la carretera GIV-5147 a Porqueres. Els conductors d'ambdós vehicles van quedar ferits lleus. Quan li van fer la prova de detecció d'alcohol al conductor responsable de l'accident, un home de 34 anys i veí de Cornellà del Terri, va donar una taxa positiva de 0,63 mg/l.

Tots els conductors van ser denunciats penalment com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Van quedar citats per declarar als jutjats d'instrucció corresponents, segons el partit judicial de cada cas.