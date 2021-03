Un detingut per saltar-se el confinament i agressió a un policia local de Ripoll

Dos agents de la Policia Local de Ripoll van interceptar dos joves que més tard de les onze de la nit de diumenge estaven saltant-se el confinament horari i a més anaven sense mascareta al carrer Mossèn Cinto Verdaguer. Segons la versió oficial un dels dos nois va agredir un dels municipals mentre els estava recriminant la seva actitud, i aquest va respondre amb «un ús proporcional i preventiu de la porra», segons afirma l'alcalde ripollès Jordi Munell. L'acció es va completar amb la retenció dels joves, i la detenció d'un d'ells. Munell considera que es van sumar delictes flagrants «en una suma de factors dels quals no se'n pot justificar cap» i on cal sumar-hi el risc que poguessin ser positius en covid. Un cop identificats els joves, es va constatar que a més eren del Maresme, incomplint també el confinament comarcal. L'Ajuntament ripollès dona suport a l'actuació policial perquè els incompliments «eren prou greus perquè els agents actuessin», diu Munell.

A la mateixa hora que es va produir aquest incident, una altra persona va emetre'n una part a través d'Instagram Live. L'enregistrament es va fer des del pont d'Olot i s'hi veia com un dels agents llençava cops contra un dels joves amb l'arma reglamentària, mentre aquest intentava esquivar-los. En un moment de la intervenció el mateix agent queia per terra a causa de la seva pròpia embranzida i era ajudat a aixecar-se per un dels dos nois. Mentre les imatges van ser penjades temporalment en aquesta xarxa social, alguns usuaris van fer-hi comentaris lamentant l'actuació policial. En el vídeo però no s'hi podia veure cap agressió prèvia a l'agent, suposadament perquè es va començar a enregistrar després d'aquest fet. La successió d'accions van passar just al davant de l'oficina del Banc de Sabadell, on hi ha una càmera encarada a la porta d'entrada. En aquell encreuament de carrers també hi ha una altra càmera pública, la de control dels vehicles que accedeixen al barri vell, tot i que Munell assenyala que «només les utilitzem per fer la lectura de les matrícules».