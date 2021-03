Prova pilot per atendre persones amb funcionament intel·lectual límit

A Catalunya s'estima que un 3% de la població, unes150.000 persones, pateixen funcionament intel·lectual límit (FIL) -caracteritzat per diverses disfuncions cognitives associades a un quocient intel·lectual d'entre 71 i 85 punts. La majoria necessiten suport intermitent.

Per tal d'oferir-los suport, la Generalitat ha donat llum verda a una prova pilot que posarà en pràctica les Recomanacions per a l'atenció a les persones amb Funcionament Intel·lectual Límit, presentades a Girona l'any 2017 en el marc de la Jornada internacional Impacte sanitari i social del Funcionament Intel·lectual Límit. El document recull el consens internacional sobre l'atenció integral de les persones amb FIL, adreçades fonamentalment als professionals dels àmbits sanitari, educatiu, social, laboral i jurídic. També ofereix recomanacions per millorar la detecció precoç i el diagnòstic de la malaltia i aborda el suport a la família.

Aquesta prova pilot, que es va presentar la setmana passada als professionals dels sectors implicats, es durà a terme al Gironès, a càrrec de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), i a Sabadell, a càrrec del Consorci Hospitalari del Parc Taulí.