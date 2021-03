Aena inicia les obres de regeneració del paviment de la pista de l'aeroport

Aena ha començat les obres per reasfaltar la pista d'aterratge de l'aeroport Girona-Cost Brava, que tindran un cost de 7,72 milions d'euros. Es tracta d'un tram de 2.400 metres de longitud i 45 d'ample. En les obres també es modernitzarà el drenatge per tal de millorar l'evacuació d'aigua en cas de pluja i augmentar la durabilitat del ferm. L'última vegada que es va millorar el recrescut a la pista de Vilobí d'Onyar va ser el 2008. En les actuacions també se substituirà l'abalisament halogen per un nou sistema d'ajudes visuals amb tecnologia LED en diferents punts de la pista.

Aquestes actuacions se sumen a les que ja s'havien anat fent els últims anys. El 2020 es va canviar el paviment de la plataforma d'estacionament d'aeronaus i es va canviar el paviment dels carrers de rodatge amb un cost de cinc milions.