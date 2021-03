Investiguen l'enfrontament entre un agent i un home a Ripoll

El Jutjat de Ripoll investiga l'enfrontament que hi va haver el 14 de març passat, com va avançar Diari de Girona, entre un agent de la Policia Local i un home que s'havia saltat el toc de queda i el confinament comarcal.

En un vídeo que ha circulat per les xarxes socials -i al qual TV3 ha tingut accés- es veu com el policia l'estira i li dona cops de porra en direcció al cap, un fet que el protocol no permet. També es veu com aquest s'hi enfronta amb els punys mentre un altre agent i l'acompanyant intenten separar-los.

El policia ha denunciat l'agressió als jutjats i el cos policial també s'ha personat a la causa. Acusen els dos home d'acostar-se als agents amb risc de contagi de covid-19, de resistència a l'autoritat i d'agressió.

L'Ajuntament de Ripoll ahir va declinar fer declaracions i tampoc ha pres mesures a l'espera del que acabi decidint el jutge. S'han aportat com a proves les imatges de davant l'entitat bancària, situada al centre de la ciutat, on van passar els fets i també de les càmeres instal·lades al municipi.

Un detingut

Cal recordar que es va informar el dia dels fets a Diari de Girona que un dels dos nois va agredir un dels municipals mentre els estava recriminant la seva actitud, i aquest va respondre amb «un ús proporcional i preventiu de la porra», segons va afirmar en el seu dia l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell.

Emissió en directe

Aquestes fets van ser emesos en part per la plataforma Instagram Live. Mentre les imatges van ser penjades temporalment en aquesta xarxa social, alguns usuaris van fer-hi comentaris lamentant l'actuació policial. En el vídeo, però, no s'hi podia veure cap agressió prèvia a l'agent, suposadament perquè es va començar a enregistrar després d'aquest fet.

La successió d'accions van passar just al davant de l'oficina del Banc de Sabadell, on hi ha una càmera i també n'hi una de pública al de control dels vehicles que accedeixen al barri vell. Unes imatges que ara té el jutge.