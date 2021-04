Girona lidera el descens del preu de l'habitatge a Catalunya en el primer trimestre d'aquest any. Concretament, ha caigut un 3,2% en aquesta demarcació. Pel que fa al preu per metre quadrat, es col·loca per darrera de la ciutat líder -Barcelona- amb un preu de 1.474 euros per metre quadrat.

Segons l'informe Mercats Locals de Tinsa, en el conjunt de Catalunya el preu de l'habitatge ha moderat el descens registrat en els darrers mesos i ha caigut un 0,4% en el primer trimestre. El valor mitjà dels immobles ha estat de 1.938 euros per metre quadrat, un 33,8% menys respecte als nivells màxims registrats el 2007 i un 35,2% per sobre dels mínims del primer trimestre de 2015. A Barcelona el preu de l'habitatge ha caigut un 0,7% a Barcelona, mentre que ha crescut un 0,8% a Tarragona i s'ha disparat un 6,6% a Lleida.

Per la seva banda, la capital catalana ha atenuat la tendència descendent dels preus i ha registrat un creixement del 0,2%, fins a 3.342 euros per metre quadrat. «El manteniment o fins i tot l'increment puntual dels preus en obra nova en ubicacions més dinàmiques està exercint de contrapès dels descensos, moderats en la major part, de l'habitatge de segona mà, un mercat que per les seves característiques està més exposat a ajustaments addicionals», explica l'analista sènior de Tinsa, Andrea de la Hoz.

Entre les més cares de l'Estat

Tot i el descens del 0,7% dels preus a la demarcació de Barcelona, aquesta continua sent la més cara de Catalunya, amb un preu de 2.176 euros per metre quadrat. Tarragona es col·loca a la tercera situació amb 1.219 euros per metre quadrat, i Lleida en última, amb 919 euros per metre quadrat.

La capital catalana és també la ciutat més cara de Catalunya en matèria d'habitatge i, conjuntament amb Sant Sebastià i Madrid, un dels territoris amb el preu més elevat de l'Estat. En el primer trimestre, el valor dels immobles ha augmentat un 0,2%, fins a 3.342 euros per metre quadrat. Aquesta xifra se situa molt per sobre dels imports registrats a les ciutats de Girona, Tarragona o Lleida, de 1.801 euros, 1.357 euros i 1.041 euros per metre quadrat, respectivament.

La situació a la resta de l'Estat

A l'Estat, l'habitatge ha moderat el descens general de preus i ha avançat cap a un escenari d'estabilització. En el primer trimestre de l'any, el valor mitjà dels immobles nous i de segona mà s'ha situat en 1.390 euros per metre quadrat, un 0,5% interanual superior a la xifra registrada en els primers tres mesos de l'any anterior. El preu s'ha incrementat un 16% respecte als mínims del cicle expansiu precedent i es manté un 32% per sota dels màxims de 2007. «Els ajustaments han estat intensos en compravendes i visats i continguts en els preus, mostrant una recuperació de xifres positives en el cas de les operacions després del període estival», ha apuntat de la Hoz.

Tot i això, l'analista assegura que l'activitat del mercat immobiliari, relacionada amb l'evolució sanitària, les mesures de contenció aplicades a l'economia i la mobilitat nacional i internacional, podria tornar a mostrar escenaris puntuals d'afectació significativa, tant positiva com negativa, dins d'una tendència d'estabilització.