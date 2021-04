Salut busca 38.000 persones d'entre 60 i 65 anys per vacunar-les amb AstraZeneca

La Conselleria de Salut, que aquest divendres ha rebut 168.000 noves dosis de la vacuna d'AstraZeneca, ha fet una crida perquè les persones d'entre 60 i 65 anys demanin hora perquè els sigui administrat el sèrum. En concret, la intenció és vacunar un total de 113.000 persones en els pròxims cinc dies, festius inclosos. Aquest divendres ja s'hi havien apuntat 75.000 ciutadans, fet que significa que falten 38.000 per completar aquesta fase de la campanya de vacunació massiva contra la covid-19.

Per a això, segons ha informat el departament que dirigeix Alba Vergés, s'han obert nous punts de vacunació i s'ha habilitat una pàgina web per a les persones que vulguin rebre la vacuna.

«La logística està preparada (els espais i els professionals)», assegura Salut en la seva crida. «I les persones que compleixen els requisits ja es poden apuntar», afegeix. A aquesta crida s'hi poden inscriure els nascuts entre 1956 i 1961 residents a Catalunya. Molts d'ells han rebut missatges per SMS, sobretot els casos de més risc, «però les persones que no ho són també poden demanar hora a través del web de CatSalut», sempre que hi hagi places disponibles.

La plataforma habilitada per a la sol·licitud de cita prèvia permet escollir on vacunar-se, en funció de la disponibilitat de places, encara que en alguns moments de gran afluència no resulta fàcil aconseguir la connexió.

Majors de 80 anys

Mentrestant, segueix avançant la vacunació del col·lectiu de persones majors de 80 anys, que s'espera que puguin quedar immunitzats en els propers dies. Això ha permès que en alguns ambulatoris els pacients d'entre 70 i 79 hagin començat a rebre les primeres cites per a ser vacunats, si escau amb Pfizer o Moderna.