L'allau de turisme local desborda les previsions i omple la costa i l'interior

El desconfinament comarcal ha afavorit aquesta Setmana Santa una allau de visitants generalitzada a les comarques gironines, amb especial afluència a les localitats turístiques de la Costa Brava i de l'interior. Tota aquesta massiva alfuència de turisme interior ha desbordat les previsions que s'havien fet i ha servit perquè molt negocis poguessin omplir els calaixos després de les dures restriccions que pateixen per la pandèmia des de fa temps.

Al Baix Empordà, per exemple, l'ocupació de bars i restaurants ha arribat al 100% aquests dies, i des del sector van reconèixer ahir que no hi ha prou oferta per satisfer la demanda que s'ha rebut. Segons va informar ahir TV3, entre un 60% i un 70% d'establiments turístics del Baix Empordà han obert aquests dies, mentre que a l'Alt Empordà ho ha fet només el 30% perquè depenen més del turisme francès que ara no hi és.

Les bones perspectives d'aquests dies contrasten, però, amb la incertesa en què queden ara els establiments comercials i de restauració, que veuen amb preocupació un nou tancament en les properes setmanes si les xifres epidemiològiques segueixen empitjorant. La gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, va reconèixer que fa un parell de setmanes que els locals de restauració estan «treballant molt bé», coincidint amb l'aixecament del confinament comarcal. Per això, espera que no hi hagi nous tancaments i valora «la confiança» que el client té amb la restauració de la comarca.

En aquest sentit, Lloberol va explicar que el client majoritari ve de Barcelona i l'àrea metropolitana, que ha aprofitat per passar uns dies a la seva segona residència o en allotjaments del Baix Empordà. «Si torna un confinament perimetral, aquest client no podrà venir i l'afectació serà important», assenyala. Aquest mateix perfil també ha estat el visitant més nombrós al Pirineu, segons va confirmar ahir a Diari de Girona Xavier Vall, des de l'oficina de turisme de Ripoll.

Tot i les bones sensacions que deixen, de moment, els primers dies d'abril, Lloberol recorda que fa molt temps que bars i restaurants estan tancats al vespre, fet que els perjudica «de manera important». Tot i que les zones de l'interior de la comarca també han notat l'arribada de molts visitants, on s'ha vist de manera més clara ha estat en localitats de la Costa Brava centre com Calella de Palafrugell, Llafranc, Palamós o Begur. En aquests indrets, i en d'altres, sense reserva amb bastants dies d'antelació era bastant difícil trobar taula per dinar.

A les comarques del Pirineu com el Ripollès, l'arribada de turisme aquesta Setmana Santa ha provocat cues a les carreteres més petites, com la que condueix fins a Gombrèn. Els allotjaments de la zona també han quedat contents amb el volum de negoci i, igual que a la costa, tenien totes les habitacions llogades. «Després que s'anunciés que es podrien moure, vam començar a rebre trucades per reservar les habitacions. Estem molt contents de com ha anat aquesta setmana», va explicar ahir Pilar Puig, cap de recepció del popular hotel Els Caçadors de Ribes de Freser. Fins i tot àrees de caravanes com la de Sant Joan de les Abadesses eren plenes, com bars i restaurants. «Ens ha anat molt bé que tothom truqués per reservar taula. Hem tingut el menjador ple cada dia», afegia Puig.

Tot i les bones sensacions generals i que pel carrer es veien moltes persones passejant, oficines de turisme de diferents punts com la de Ripoll o la de Sant Feliu de Guíxols van coincidir ahir a dir que «en nombres absoluts, hi ha menys consultes que fa dos anys -abans de la pandèmia-». I ho atribueixen al fet que com que gairebé tots els visitants són de Catalunya, passen menys pels punts d'informació. A més, molts ja coneixen el territori. «Habitualment hi ha un 70% de catalans i ara és quasi el 100%. Hem perdut el turisme estatal i el de l'estranger», deia Vall. Des de Sant Feliu de Guíxols afegien que s'han fet menys activitats i fires i que això també ha pogut frenar les visites a l'Oficina de Turisme.

RIUADES DE GENT. Imatges d'ahir a la costa i a l'interior. 1 Persones passejant pel centre de Sant Feliu de Guíxols. F

2 Terrasses de Sant Feliu, plenes. F

3 El passeig de Platja d'Aro, molt concorregut. F

4 Molta afluència també a la platja, malgrat un dia més gris. F

5 Nombrosos clients en una botiga. F

6 Cua per pujar a una barca de l'Estany de Banyoles. F