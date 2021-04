La policia desmantella una festa il·legal amb 400 persones a Calella

La Setmana Santa ha portat molta gent a les comarques gironines i, sobretot, s'han concentrat en poblacions de la Costa Brava. La situació de pandèmia feia témer grans concentracions de persones, i així ha succeït. El que ja ha anat més enllà són les festes il·legals que s'han realitzat en diversos municipis, sobretot concentrades en espais públics i cases de la Costa Brava.

Els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals desplegades per la província han anat de bòlit per vetllar per les mesures vigents i una de les actuacions que els ha tocat fer és aturar festes i concentracions de persones en punts dels municipis, que moltes vegades generaven molèsties als veïns.

Cap de setmana d'activitat

El cap de setmana és quan també s'ha viscut una eclosió de visitants a la província i també quan s'han concentrat les intervencions policials més destacades. Una de les que ha tingut més ressò és la festa que van haver de desmantellar aquest diumenge a la tarda a Calella de Palafrugell. Una festa il·legal amb unes 400 persones davant d'una discoteca. La Policia Local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra la van desallotjar i es concentrava a l'aparcament del local d'oci nocturn.

Durant el cap de setmana també se n'han desmantellat a Palamós, on en un sol dia la Policia Local ha actuat en dues que concentraven gran quantitat d'assistents i, sobretot, generaven molèsties a l'entorn. A Begur o a Blanes, per exemple, també s'han fet actuacions policials per frenar concentracions d'aquesta tipologia.

D'aquestes festes, la major part dels assistents han acabat amb actes-denúncies sota el braç per participar en concentracions no permeses per la covid i, en cas de ser de nit, per saltar-se el toc de queda.

A Palafrugell, per exemple, la Policia Local ha aixecat acta contra la discoteca. En aquest cas tot es va desencadenar el diumenge cap a dos quarts de sis de la tarda, quan des dels participants en la concentració multitudinària de Calella van requerir la presència d'una ambulància del SEM.

Quan hi van arribar els serveis mèdics es van trobar amb una festa il·legal que concentrava unes 400 persones i ràpidament van alertar la Policia Local, que alhora va avisar els Mossos d'Esquadra en veure la gran quantitat de gent que hi havia concentrada. Els Mossos hi van enviar, a banda de patrulles de seguretat ciutadana, algunes furgonetes de l'ARRO.

Ballant i sense mascareta

La festa es realitzava davant l'aparcament de la discoteca i hi havia cotxes amb música alta i gent ballant, però, segons fonts municipals, també hi ha imatges que mostren que hi havia gent ballant a dins del local. De fet, en el vídeo que més s'ha compartit ?que es pot veure a diaridegirona.cat? s'observa com els concentrats criden i ballen amb música ben alta. Gaudeixen del sol i de la festa davant la discoteca, que té llicència de bar i que funciona. Molts dels participants, a més, no porten mascareta, ni fan cas a cap mesura de seguretat i consumeixen begudes.

Amb l'arribada de la policia, aquesta activitat, però, es va anar apagant i, al cap d'una hora, segons els Mossos, ja es va donar la festa per desallotjada. En aquests moments, la Policia Local de Palafrugell té una acta aixecada contra el local i avui analitzarà si pot haver-hi conseqüències penals contra els assistents i el local.

Dues en un dia a Palamós

Les policies locals de la Costa Brava i els Mossos destinats en aquestes àrees també van rebre trucades per més festes. A Palamós, per exemple, la Policia Local també va anar força de bòlit perquè es van celebrar concentracions quan no estan permeses. Dissabte a la tarda van actuar en un local de la Fosca. Van dirigir-s'hi arran de trucades de veïns que els alertaven que hi havia molts joves beguts i que, fins i tot, n'hi havia que feien les seves necessitats al carrer. Els agents van aturar la festa, on hi havia moltes persones, i van denunciar el restaurant. El mateix dia, però, ja a la nit, van actuar en un mas on hi havia també queixes perquè se sentia música alta i hi havia una festa. En aquest cas, els concentrats no van deixar entrar la Policia Local però els agents van aixecar acta contra el responsable i alguns dels assistents.

«Botellón» a tocar la Tordera

A Blanes, aquest diumenge a la tarda, la Policia Local va desallotjar també una concentració de 24 persones que estaven bevent i escoltant música a l'aire lliure. En aquest cas, a tocar de la Tordera i darrere de la planta dessalinitzadora. Un veí va alertar la policia dels fets i, cap a les nou de la nit, els agents van desmantellar aquesta concentració convertida en un botellón. Cadascun dels assistents van acabar amb una denúncia per incompliments de les restriccions covid.

En una casa llogada a Begur

Dissabte, els Mossos i la Policia Local de Begur també van haver de desmantellar una altra festa il·legal en una casa de lloguer. Els agents van denunciar 14 persones per organitzar una festa on no es respectaven les mesures sanitàries de prevenció de la covid-19.