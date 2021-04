Calvet diu que el pla de protecció de la Costa Brava és "planejament vigent" i s'obre a esvair els dubtes generats

El conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, Damià Calvet, ha recordat als ajuntaments del Baix Empordà que el pla director de protecció de la Costa Brava és "planejament vigent": "No ha sorgit per mandat diví, ha comportat moltíssima feina, hi ha hagut preparació, converses amb els ajuntaments, informació pública i, al final, l'aprovació".

El conseller, que desconeixia les queixes dels ajuntaments, entén que puguin sorgir "alguns dubtes" a l'hora d'aplicar-lo i s'obre a buscar la fórmula per esvair-los, per exemple amb una circular. Calvet remarca que el pla és una "gran fita" i insta al diàleg per desplegar-lo. El conseller afirma que, si algun particular o institució recorre els tribunals, ho afrontaran "de manera normal".