Els indicadors de la pandèmia continuen empitjorant a Girona, però amb menys velocitat

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 63.794 (+217) i 67.097 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.049 persones (aquesta xifra no varia respecte a l'anterior actualització).

El risc de rebrot puja 2 punts, fins a 338, mentre que la setmana del 29 de març al 4 d'abril era de 279. L'Rt puja 2 centèsimes, fins a 1,19, mentre que en l'interval anterior era de 0,99. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 140 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 280. El 8% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 180 pacients ingressats, el mateix nombre que en l'anterior balanç.