El Trueta i l'aeroport, prioritats dels diputats gironins del PSC

Els tres diputats del PSC al Parlament per Girona -Sílvia Paneque, Òscar Aparicio i Mònica Ríos- van presentar ahir l'Oficina Parlamentària de les comarques gironines, que ha de servir per acostar-se al territori i, sobretot, per canalitzar la veu dels gironins al Parlament. Els diputats socialistes van afirmar que el «més urgent» durant aquest mandat ha de ser la redacció del projecte executiu del nou Trueta, però també van destacar la necessitat de trobar una solució per als abocadors de Solius i Vacamorta, donar a conèixer el projecte del Tren de la Costa Brava o la millora de la C-63 entre Vidreres i Lloret, entre altres. Per tot plegat, els socialistes gironins han presentat quinze propostes de millores tanbiles per a les comarques gironines.

Paneque va assenyalar que les principals prioritats seran «el Trueta, l'aeroport, la recuperació econòmica, les infraestructures i la generació d'oportunitats al territori i les persones». En aquest sentit, va considerar que els fons europeus han de servir per auna «transformació mediambiental i digital».

Entre els reptes que es proposen, hi ha el fet de reduir el nombre de quilòmetres de carreteres d'alt risc a les comarques gironines, escoltar les demandes de respecte paisatgístic a la C-31 entre Gualta i la Tallada, «endreçar» la part corresponent a la Generalitat a Sant Martí d'Empúries i millorar les urbanitzacions que els ajuntaments encara no han recepcionat. També volen que s'acabi d'adequar el Pla Director de Revisió de Sòls no sostenibles per evitar la «inseguretat» que han denunciat alguns ajuntaments. De la mateixa manera, creuen que cal una implicació «urgent i decidida» de la Generalitat per tal de superar tots els problemes socials i econòmics que la crisi de la covid «ha intensificat».