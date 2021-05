Persecució d'un lladre violent que havia robat la bossa de mà a una dona

Els Mossos d'Esquadra van perseguir un lladre que havia fet una violenta estrebada a Sant Narcís per robar una bossa de mà a una dona i el van acabar detenint a Santa Eugènia, a prop de les Hortes. L'arrestat és un jove de 21 anys, de nacionalitat algeriana a qui s'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i d'un d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Aquesta última acusació rau en el fet que l'individu es va resistir molt a la detenció i fins i tot, va ferir lleument a un dels agents durant l'actuació. La dona també va patir ferides lleus en una mà arran de l'estrebada.

El succés es va desencadenar aquest dijous al migdia, a plena llum del dia. El jove, segons va relatar la víctima i testimonis, es va acostar a prop d'un cotxe que estava aparcat al carrer de l'Empordà de Sant Narcís.

A dins hi havia una dona que maniobrava per sortir-ne però el jove no s'apartava i per això, ella li va recriminar l'acció i li va dir que s'apartés. El noi però en comptes de marxar, el que va fer és obrir-li el cotxe i agafar-li la bossa de mà d'una estrebada. Com que la dona la va subjectar i ell va ser violent, li va causar lesions a la mà.

Alerta dels testimonis

Després d'agafar-li la bossa de mà, el noi va remenar-la i se'n va emportar la cartera. Mentre que la bossa la va deixar allà tirada a sota del mateix vehicle de la víctima. Diversos testimonis van presenciar aquesta acció i van alertar els Mossos. A qui van informar que acabava de marxar el lladre, en van donar una descripció acurada i els van dir cap on s'havia dirigit.

Els agents finalment el van poder interceptar. Diverses unitats el van perseguir i fins i tot, algun agent va haver de córrer al seu darrere. El van trobar corrents cap a les Hortes de Santa Eugènia i davant de molta expectació, ja que l'acció va passar cap a quarts de dues del migdia i a la zona dels Maristes, on aquell moment hi havia molta mainada i veïns.

Finalment, els policies van poder-lo detenir. L'arrest però no va ser senzill perquè el jove va reaccionar de forma molt violenta. Va donar cops al genoll i a l'esquena d'un dels mossos, que va quedar ferit lleu. Un cop immobilitzat va quedar detingut pels fets ocorreguts feia uns minuts al barri de Sant Narcís i que havien deixat una dona ferida lleu de la mà.

Davant dels fets, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van decidir detenir-lo per dos delictes: un robatori amb violència i intimidació i l'altre, és el d'atemptat contra els agents de l'autoritat.

El detingut, un jove de 28 anys, passarà properament a disposició judicial davant del jutge de guàrdia de Girona.