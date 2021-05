Dilluns comença la vacunació generalitzada al col·lectiu de 50 a 59 anys

La campanya de vacunació contra la covid-19 segueix avançant a un bon ritme. Una prova d'això és que Salut ja ha fixat que dilluns de la setmana que ve començarà a administrar vaccins de «forma generalitzada» a la població de 50 a 59 anys. Aquest matís es deu al fet que ja hi ha persones d'aquesta franja d'edat que han rebut una o fins i tot dues dosis -segons Salut es tracta de col·lectius concrets, com ara hospitalitzats que han rebut les dosis de Moderna-però la vacunació realment s'estendrà a tota la població a partir de dilluns.

Els centres d'atenció primària s'hi començaran a posar en contacte i s'utilitzaran les vacunes de Pfizer, Moderna i Janssen. Fins ara 1.947.915 catalans (24,9%) han estat vacunades amb una primera dosi i 825.394 (11,1%) ja han rebut les dues vacunes. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va destacar que volen arribar als cinc milions de persones amb almenys una dosi del vaccí el 15 de juliol. «Totes les persones de 30 o més anys tindran com a mínim la protecció d'una dosi, amb una protecció que és molt i molt elevada», va apuntar.

Argimon va destacar que el creixement de la vacunació incideix directament en la reducció de les xifres d'infeccions, d'infeccions greus que requereixen hospitalització, i de mortalitat. Va afegir que també «implica una recuperació emocional, social i econòmica de tota la ciutadania». El secretari de Salut Pública va dir que «si no fos per la vacunació s'estaria creixent en contagis com a la segona o la tercera onada».

Progrés d'immunitzats

Respecte al progrés de vacunació a Girona, el més destacat és que en la darrera setmana hi ha un 20% més de gironins de més de 80 anys que ja tenen les dues dosis i els immunitzats de 70 a 79 anys s'han multiplicat per cinc.

Els vacunats de la majoria de grups segueixen creixent excepte alguns col·lectius, que segueixen estancats. Aquest és el cas dels treballadors essencials i els professionals sanitaris que no estan a primera línia que encara continuen amb una sola dosi d'AstraZeneca i està previst que continuïn així unes setmanes més, després de la pròrroga de Sanitat.

En la mateixa línia que les darreres setmanes, Argimon va tornar a demanar endarrerir les segones dosis per vacunar a més població. Va recordar que amb una dosi sola la protecció ja és «molt elevada» i que la segona dosi aporta un increment de la protecció «residual». En canvi, va matisar que sense l'allargament de segones dosis, el 15 de juliol es vacunarà a 1,5 milions de persones amb pauta completa.

Argimon també va presentar les dades sobre els cribratges que s'han realitzat entre el col·lectiu universitari. Prop de 32.000 persones ja han estat cribrades i les previsions apunten que s'arribarà a les 35.000 al final d'aquesta setmana. La positivitat d'aquestes ha sigut baixa, d'aproximadament un 0,43%.

Sobre la relació entre la vacunació i l'aparició de casos, la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, va exposar que des que es va començar la campanya vacunal al desembre hi ha hagut 247.682 casos de covid-19 dels que només el 4,25% han sigut en persones vacunades i, la gran majoria d'aquests, han aparegut abans que es produeixi l'efecte de la vacuna.

Dos casos de la variant índia

En la mateixa roda de premsa, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va informar que s'han detectat dos casos de la variant índia del coronavirus a Catalunya. Un dels afectats va viatjar a l'Índia mentre que l'altre no té cap antecedent epidemiològic. Durant la roda de premsa de seguiment del procés de vacunació va dir que són «pocs casos» i que «és normal» que n'hi hagi perquè «està a tots els països de l'entorn i també n'hi ha hagut casos en altres territoris espanyols». Els casos comptabilitzats s'han detectat a Galícia i Extremadura.