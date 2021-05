Resolt el misteri de l'obelisc de Celrà

Resolt el misteri de l'obelisc que va aparèixer la setmana passada en una rotonda de Celrà (Gironès). L'Ajuntament va ser qui va instal·lar l'estructura per reivindicar la cultura local. Per una banda, l'obelisc volia generar expectació abans no es donés a conèixer la nova marca cultural del poble, 'Celrà, fàbrica d'arts'. La instal·lació forma part, doncs d'una campanya publicitària. Però per altra banda, l'Ajuntament subratlla que l'objectiu també era aconseguir l'atenció dels mitjans de comunicació, que "sovint posen poc el focus en les activitats i fets noticiables de comarques". Més enllà del toc d'atenció que ha suposat l'obelisc, la nova marca es materialitza en una web que visibilitza "el compromís del poble amb les arts i cultura".

L'obelisc de Celrà va aparèixer divendres passat a la rotonda que hi ha situada davant l'escola l'Aulet. Va coincidir, precisament, amb l'inici de la festa major. Era diferent dels que havien aparegut feia poc a Platja d'Aro (Baix Empordà) i també en altres parts del món. L'escultura, en aquest cas, era de color negre i tenia unes ratlles corbes inscrites als laterals.

Ara, l'Ajuntament ha esvaït dubtes sobre la seva autoria. I en un comunicat, de fet, asseguren que és el mateix consistori qui està al darrere de la seva instal·lació. L'obelisc forma part d'una campanya publicitària, impulsada per les àrees de Cultura i Comunicació, pensada expressament per crear expectació abans de donar a conèixer la nova marca cultural del poble: 'Celrà, fàbrica d'arts'.

Però a més, l'Ajuntament també subratlla que, en paral·lel, també es volia "captar l'atenció dels mitjans de comunicació" –cosa que assegura que es va aconseguir- perquè "sovint posen poc el focus en les activitats i fets noticiables de comarques". Al darrere de la campanya publicitària, a més de les dues àrees del consistori, hi ha l'empresa Connecta Lab.

Una marca i un eslògan

L'Ajuntament fa dos anys que treballa per crear aquesta nova marca, que es complementa amb l'eslògan 'Fem camí amb la cultura'. Segons el consistori, la frase és "tota una declaració d'intencions" per fer visible "el compromís que té el municipi amb les arts i la cultura en general". I que engloba tant circ com dansa, música, festes populars i arts plàstiques.

La nova marca es materialitza en una nova web, on s'hi recullen totes les activitats culturals del municipi estructurades en tres àmbits (la creació, l'exhibició i la formació). La pàgina és www.celracultura.cat. S'hi recullen tots els projectes i iniciatives del municipi, com els de l'escola Municipal de Dansa, el centre de creació l'Animal a l'Esquena o el Teatre de l'Ateneu.

"El consistori, d'una forma atrevida i original, ha volgut reivindicar la poca visibilitat i difícil accés que pateixen els municipis enfront de les grans campanyes centralitzades a les grans ciutats i en els festivals massius", conclou l'Ajuntament de Celrà.