Els hospitals de l'ICS posen en marxa una nova eina per accedir a la història clínica

Els hospitals de l'ICS han començat a posar en marxa una nova eina per gestionar la història clínica informatitzada dels pacients. La nova plataforma s'ha dissenyat sobre la base del treball de més de 300 professionals de medicina i d'infermeria a partir de les necessitats de millora detectades en l'estació de treball antiga. Les dades clíniques dels pacients són les mateixes, però ara es mostren amb una nova capa en format web (HTML5) que és «més àgil, accessible, intuïtiva i visual». «És un canvi radical en la manera com els professionals poden accedir a la informació de cada pacient, perquè l'eina prepara la informació perquè hi puguin accedir de manera ràpida, amb un sol clic, apunten des de l'ICS.

Per exemple, quan un pacient arriba a la consulta externa, els professionals que l'atenen poden veure la llista de les proves que se li han fet (des més nova a més antiga) i, amb un clic, desplegar la informació de cada resultat o fins i tot accedir a l'agenda per donar-li hora per a la propera visita.

«La informació va al professional, i no és el professional que ha d'anar a buscar la informació», diu Lluís de Haro i Martín, responsable del Centre de Competència Funcional dels Sistemes d'Informació Hospitalaris, SAP-ARGOS de l'ICS, que ha dirigit tot el procés de disseny i implantació.

A més, s'ha dotat el sistema de més funcionalitats amb el nou mètode «Salut 4D» per les quatre dimensions sobre les quals organitza la informació que es mostra als professionals: on es troben els professionals (urgències, consultes externes, etc.), quina tasca fan (de cirurgia infermeria, traumatologia, etc.); a qui estan atenent (pacient i patologies que pateix) i amb quin suport hi accedeixen (ordinador, tauleta, etc.)

Implementació progressiva

En total, els més de 17.000 professionals dels hospitals de l'Institut Català de la Salut comptaran amb la nova eina, però el desplegament s'està fent de forma progressiva.

El primer centre a implementar el nou sistema ha estat l'Hospital Universitari de Girona Doctor Trueta, que ho va fer el passat 26 d'abril.

Els propers a fer-ho seran: l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, el 10 de maig; l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el 25 de maig; l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Hospital de Viladecans, el 7 de juny i, finalment, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, el 14 de juny.

Setmanes abans de la posada en marxa del sistema a cada hospital, els professionals rebran una formació específica, i durant les primeres setmanes de funcionament conviuran les dues eines, la nova i l'antiga.