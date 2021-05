La pressió assistencial millora a Girona i baixa la transmissió

Girona encara la finalització de l'estat d'alarma amb una millora de les dades epidemiològiques. La notícia més destacada és que la pressió assistencial a les UCIs va seguir baixant i el nombre de crítics es va tornar a situar per sota de cinquanta. El nombre de pacients ingressats per coronavirus també va baixar i ahir n'hi havia tres menys.

Per altra banda, els indicadors de contagi també van millorar. La taxa de reproducció del virus (Rt) va aconseguir baixar del llindar d'1, fet que indica que la transmissió pot estar més controlada. El risc de rebrot va baixar dinou punts i es va situar en 341. Malgrat tot, encara està 100 punts per sobre de la mitjana catalana.

Finalment, Girona va sumar tres defuncions i 229 positius, un 12% menys que el dia anterior.

Respecte a Catalunya, la velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, va baixar a 0,9, una centèsima menys, mentre que el risc de rebrot també es va reduir a 232 (-10), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies va passar de 266,38 a 258,99. Es van declarar 1.108 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 611.339. El 5,58% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. També es va informar de vint noves morts, amb un total de 21.975 defuncions en tota la pandèmia. Ahir hi havia 1.359 pacients ingressats als hospitals, 73 menys que en el balanç anterior, i 448 persones a l'UCI, 20 menys.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 28 d'abril al 4 de maig n'hi va haver 8.994, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 11.032. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 116,32 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (142,68). Durant l'última setmana analitzada s'han fet 134.168 proves PCR i 46.336 tests d'antígens, dels quals un 5,58% han donat positiu, inferior al valor de l'interval anterior (6,26%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 36,34 anys.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 30.934 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 22 més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 34.276.

Divendres va finalitzar el cribratge massiu d'automostres organitzat des de Salut per tal de tallar les cadenes de contagi entre asimptomàtics d'entre 16 i 60 anys. Concretament, dijous se'n van recollir 583 i divendres, 534. La peculiaritat d'aquest tipus de cribratge és que és seriat i d'aquí a quinze dies es repetirà, així com a Roses i Tossa de Mar. El de Roses va finalitzar dijous i es van recollir 1.305 mostres en dos dies.