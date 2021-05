Macrooperació policial contra una banda que falsifica carnets de conduir amb dades de la DGT.

L'epicentre està a les comarques gironines, ja que un informàtic que treballa a la prefectura de Girona és qui la liderava.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional sospiten que s'han falsificat més d'un miler de permisos.

Des de dos quarts de set del matí s'està desenvolupant un macrooperatiu policial, com ha avançat la Cadena SER i ha confirmat aquest diari, en el qual participen prop de 900 agents dels Mossos i CNP amb el focus posat a les comarques gironines.

L'objectiu és desarticular una banda dedicada a falsificar carnets de conduir i que estava muntada per diverses persones. També hi havia les persones dedicades captar els clients.

Els compradors, que en són molts, també està previst que siguin detinguts -uns arrestos de tipus tècnic, que un cop declarin en seu policial podran tornar a casa i se'ls citarà posteriorment-. Serien estrangers majoritàriament.

La banda utilitzava la base de dades de la DGT i un informàtic subcontractat del centre de Girona, el qui estaria al capdavant. Aquest home ha estat detingut aquest matí a Sant Feliu de Guíxols, en un immoble del carrer de Castell d'Aro. Durant l'escorcoll del seu domicili i vehicle, els agents s'han emportat diversa documentació, una màquina de comprar bitlles entres altres. Al llarg del matí, també s'ha arrestat una segona persona S'Agaró.

Però no actuava sol sinó que amb la seva família, segons fonts policials, però també hi havia una xarxa que es dedicava a la distribució d'aquests carnets falsos. Per obtenir el carnet, pagaven a partir de 4.000 i podia arribar fins als 10.000 euros.

A Quart s'ha arrestat un altre dels caps de la banda, que seria qui gestionava i captava els venedors dels carnets.

Els mandataris

La trama organitzativa estava formada per unes 10 persones.

L'associació d'autoescoles de les comarques gironines va presentar la denúncia a principis d'octubre de l'any passat, després de detectar aquesta pràctica il·lícita. Primer van fer una investigació pròpia i després van presentar els fets als Mossos que han liderat la investigació conjuntament amb Policia Nacional

Aquest cas està liderat per un jutjat de Girona i Sant Feliu de Guixols és on s'està desenvolupant el centre de l'operatiu.

A banda, també hi ha escorcolls i detencions a Sant Feliu de Guíxols, Quart, Llagostera i Calonge, així com a Vic. Està previst que l'operatiu duri tot el dia. Fins al moment s'han produït 200 detencions i s'espera que durant tot el dia la xifra augmenti.

La operación contra una organización criminal dedicada a la expedición de documentación relacionada con carnés de conducir se está desarrollando en más de 25 provincias de toda #España#SomosTuPolicía pic.twitter.com/WyDyyu7RLm — Policía Nacional (@policia) 11 de mayo de 2021

Els Mossos d'Esquadra tenen sobre el terreny totes les unitats disponibles i la investigació conjunta amb el CNP va començar a la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona.

Els investigats estan acusats, entre altres delictes, de falsedat documental i suborn.

En total avui h ha previst 14 escorcolls i la causa està oberta per falsedat, suborn ,blanqueig i grup criminal.

La magistrada del jutjat d'instrucció número 1 de Girona prendrà declaració progressivament als 1.845 compradors de carnets de conduir falsos que s'han identificat, a través de videoconferència o exhort.

Està previst que els caps de la trama comencin a declarar aquest dijous davant la jutgessa.