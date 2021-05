Les empreses Comexi −Riudellots de la Selva−, Hohner −Breda−, i TM Comas −Blanes− rebran aquesta tarda a la Sala d’actes del Museu del Suro de Palafrugell el premi d’Educació Josep Pallach «Empreses per l’educació i el compromís social». Es tracta d’un guardó convocat per la Fundació Josep Pallach que té com a finalitat enaltir el compromís social que les empreses dels diferents àmbits del teixit empresarial tenen amb l’educació. Tanmateix, tenen com a objectiu «estimular que les persones i els col·lectius prenguin consciència clara que l’educació és cosa de tots».

Per aquesta raó, un cop a l’any la fundació distingeix tres empreses de Catalunya -una de petita, una de mitjana i una de gran- que afavoreixin valors educatius i de compromís social. Entre les primeses que el jurat valora hi ha el grau de repercussió dels seus valors educatius i de valor social, el consum responsable o la cura mediambiental a través d’actuacions com el reciclatge.