Dani Cornellà i Montserrat Vinyets, recentment escollits diputats cupaires al Parlament per comarques gironines, han iniciat una ronda de visites als governs cupaires de la demarcació per coordinar l’acció política i reforçar l’avenç municipalista de la formació. Cornellà ha visitat Celrà, Llagostera i Bescanó, els tres municipis de la comarca del Gironès on la CUP governa. L’objectiu d’aquestes trobades és conèixer les diferents realitats locals i les inquietuds i demandes del territori, així com crear «sinergies». Ja s’han confirmat trobades a Vilajuïga i Castelló d’Empúries per divendres que ve, i amb Vilaür i Viladamat la setmana següent.