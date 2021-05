Un incendi va afectar aquest dimarts el taller del Garatge Plana d’Olot, que està situat al polígon del Pla de Baix. El foc va generar una gran columna de fum negre que es va deixar veure des de molts punts de la ciutat.

L’incendi es va declarar poc després de les deu del matí i va cremar l’interior de la nau. Els Bombers hi van desplaçar fins a dotze dotacions per tal de poder extingir ràpidament el foc que amenaçava les naus colindants.

De fet, es van desallotjar els treballadors de l’afectada i també de la resta de locals del voltant per evitar danys majors. Ningú no va resultar ferit però, en canvi, les flames van afectar el taller, tot i que, sortosament, no van fer cedir el sostre d’uralita i, per tant, no va col·lapsar.

El foc es va donar per controlat al cap d’una hora i mitja.

El Garatge Plana està situat a l’avinguda de Sant Joan de les Abadesses d’Olot i el foc es va concentrar a la zona del taller, de manera que no es van generar danys en els vehicles d’exposició de la marca Mercedes ni a cap altra àrea de l’equipament industrial.

Les flames van destrossar el dipòsit de gasoil i dissolvent i eren molt intenses. Per això, els efectius van centrar els seus esforços a evitar la seva propagació a naus properes, cosa que va ser finalment així.

Finalment, els Bombers, un cop controlat i apagat, van deixar tres dotacions a lloc. El foc va afectar la part del taller i no l’estructura de la nau ni tampoc cap de les naus properes, gràcies a les tasques de contenció realitzades pels Bombers. L’origen del foc s’apunta a una guspira que es va desprendre mentre pintaven un cotxe.

A banda dels efectius d’extinció d’incendis, al lloc també s’hi van desplaçar la Policia Municipal d’Olot, el SEM i els Mossos d’Esquadra, que de fet no tenen gaire lluny la comissaria.