Els temporals marítims han causat, en els darrers anys, severes destrosses a la Costa Brava: només cal recordar el demolidor Gloria, a principis de 2020, o el temporal de Sant Esteve de 2008. Per tal d’intentar prevenir els efectes del canvi climàtic al litoral, el conseller de Territori, Damià Calvet, va presentar dimecres a Barcelona, durant la jornada Avançar cap a un litoral més resilient i menys vulnerable al canvi climàtic, tres dels projectes en els quals està treballant el seu departament per tal de frenar o, com a mínim, prevenir els efectes del canvi climàtic a la costa catalana. «El litoral és de les zones amb més risc de vulnerabilitat davant el canvi climàtic, i el proper Gloria ens ha d’agafar preparats», va assenyalar Calvet.

El primer projecte és el Sistema d’Informació Dinàmica del Litoral, que impulsa l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i servirà per recollir, elaborar i posar a disposició d’administracions, empreses i ciutadania la informació geolocalitzada i el coneixement sobre la costa catalana per fer front a les seves vulnerabilitats.

El segon consisteix en un sistema de monitorització i predicció meteo-oceanogràfica a la costa, impulsat pel Servei Meteorològic, que permetria millorar els sistemes d’alerta per a temporals marítims.

Finalment, la tercera iniciativa és un Pla d’Informació Integral del Canvi Climàtic a Catalunya, que vol propocionar als usuaris un catàleg complet d’informació i dades climàtiques per a l’estimació del canvi climàtic a Catalunya, i amb la integració d’un sistema d’actualització constant.