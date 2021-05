La millora de les dades de la pandèmia ha permès flexibilitzar l’horari de visites a les plantes d’hospitalització de la majoria de centres sanitaris de la Regió Sanitària de Girona. Ahir s’hi va afegir l’hospital d’Olot, que amplia l’horari de visites a les unitats 1, 2 i 4, al matí d’11 a 14 h i a la tarda, de 17 a 20 h. Per accedir a les habitacions caldrà acreditar-se al Punt d’Informació. Es permetrà un acompanyant per pacient i dia, i visites d’una hora de durada.

D’altra banda, l’hospital de Calella -que també forma part de la Regió Sanitària de Girona-, des d’ahir s’ha ampliat l’horari de visites al centre amb una hora més per franja tant de matí com de tarda. Així doncs, les visites de familiars als pacients no covid-19 ingressats al centre hospitalari es poden fer de 12 h a 14 h del migdia i de 18 h a 20 h del vespre.

Es manté, però l’entrada d’un sol acompanyant per pacient i es recomana que sempre sigui la mateixa persona per minimitzar riscos.

Així mateix, els familiars han de portar posada en tot moment la mascareta quirúrgica i s’han de rentar les mans a l’entrada del centre amb solució hidroalcohòlica i fer-ho de forma freqüent durant l’estada usant els dispensadors que hi ha repartits en diferents punts del centre.

En canvi, els horaris de visita a l’hospital de Blanes no varien i en aquest centre hospitalari continuen sent de 13 h a 14 h i de 19 h a 20 h, ja que el nombre d’ingressos per coronavirus és lleugerament superior que a Calella.

Cap pacient a Campdevànol

Finalment, com a bona notícia, ahir a l’hospital de Campdevànol ja no hi havia cap pacient ingressat per coronavirus, tot i que en resten sis a la unitat sociosanitària. Respecte a altres comarcals, a l’hospital de Figueres n’hi ha deu d’ingressats.