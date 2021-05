«Pfizer o AstraZeneca?». Aquest és el dilema a què s’han enfrontat els treballadors essencials que aquest cap de setmana han rebut la segona dosi de la vacuna contra la covid-19 al Palau Firal de Girona, on estava previst administrar 5.100 dosis, i al Local Social Mas Borinot de Blanes, on se n’havien de posar 3.056. Al Palau Firal de Girona el fàrmac d’AstraZeneca va ser clarament l’opció guanyadora. De les vuit cues que hi havia distribuïdes a l’interior del recinte, set estaven reservades per subministrar la vacuna britànica, mentre que tan sols una estava habilitada per rebre el fàrmac de Pfizer. Tot i així, les cues que sortien fins a l’exterior del Palau Firal eren de persones que es volien vacunar amb AstraZeneca, mentre que aquells que havien escollit el vaccí alemany tenien via lliure per anar directament al punt de vacunació sense esperes.

Els motius de la tria de cadascú són diversos. Alguns treballadors essencials havien decidit seguint criteris mèdics, com la Nerea Ibáñez, que explicava que «he triat AstraZeneca perquè tots els estudis clínics que hi ha hagut s’han fet amb dues dosis d’una mateixa vacuna». També l’Albert havia triat el vaccí britànic seguint les recomanacions de l’Agència Europea del Medicament. «Amb el tema de Pfizer, l’assaig que van fer de 600 persones em sembla molt dèbil, mentre que a Anglaterra porten 8 o 9 milions de persones vacunades i els casos problemàtics són mínims», comenta. Altres havien decidit segons la lògica, com la Lídia Torroella, que havia conclòs que «de la mateixa manera que et diuen que barrejar alcohol no és bo, barrejar vacunes... penso que tampoc», explicava.

«He dubtat molt»

Passant pel costat de tota la cua dels partidaris d’Astra-Zeneca, l’Elisa Boladeres es disposava a rebre la segona dosi de Pfizer sense tenir gaire clara la seva decisió. «He dubtat molt», lamenta. «Estic enfadada perquè ens fan triar i no hauria de ser així», afegeix. En el seu cas, finalment ha escollit el vaccí alemany ja que la primera dosi d’AstraZeneca li va causa mal de cap durant un mes i mig. Al contrari que Boladeres, la Montse Ramon va tenir uns efectes secundaris molt lleus amb la primera dosi. Tot i això, reconeix que encara li fa «una mica de por l’AstraZeneca» i que en el seu dia li van posar «sense jo escollir-ho».

En general, però, tant els qui s’havien decidit per una vacuna com per l’altra coincidien que havien rebut informació «poc clara» a l’hora de decidir, i es queixen que l’embolic té «un rerefons polític».