«Fins allà on nosaltres tenim coneixement, aquest és el primer treball científic que ha analitzat els castells des d’aquest punt de vista: proposar un model matemàtic, obtingut a partir de les forces que intervenen en un castell, que estudiï l’estructura d’aquestes construccions i els seus moviments». La investigadora del grup de recerca en Equacions Diferencials, Modelització i Aplicacions de la UdG Marta Pellicer treballa amb altres científics i matemàtics d’altres universitats catalanes, britàniques i portugueses per «trobar la manera més segura d’aixecar castells».

El projecte, fet en col·laboració amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, vol «determinar l’àrea de la pinya necessària per garantir que, en cas de caiguda, les persones cauran sobre la base i evitar així un possible impacte a terra». D’entrada, el projecte s’ha centrat en els pilars perquè, segons apunta Pellicer, «són l’estructura castellera més simple, però contenen els elements principals que cal tenir en compte des del punt de vista mecànic». Posteriorment, un cop «validats els resultats» obtinguts en els pilars, l’estudi s’ampliarà a formes de castells més complexes.

La idea de la recerca és primer entendre els factors mecànics que permeten tant construir i mantenir un castell com els que provoquin que faci «llenya». Després, serà important saber «com, quan i on cauen» els castellers i castelleres quan el castell s’enfonsa perquè això hauria de permetre «crear un model matemàtic que alimenti un sistema virtual de caigudes que finalment farà un mapa de la probabilitat d’impacte en cas de caiguda en una pinya». «El següent pas serà validar i calibrar l’estudi teòric contrastant-lo amb les dades reals», afegeix l’investigador de la UPC, Arnau Dòria-Cerezo.

L’estudi analitza des de tres punts de vista diferents l’aixecament d’un pilar. Primer el pilar «es modelitza per entendre i predir com evolucionarà», després, «s’hi afegeixen les reaccions individuals de les persones que formen el castell ((si s’ajupen, si fan més o menys força, si s’inclinen cap a un costat...)» i, per últim, «es mesura la càrrega suportada per cada casteller i es proposen indicadors que permetin preveure la viabilitat del pilar. ».

Un estudi internacional

La idea d’encetar aquesta línia d’investigació sobre castells, on a banda de la UdG hi participen la Universitat Politècnica de Catalunya, el Centre de Recerca Matemàtica, la Universitat de Lisboa i la Universitat de Warwick, va sorgir a l’European Study Group with Industry, que va tenir lloc al Centre de Recerca Matemàtica de Bellaterra a principis de l’any passat. Una idea que, lògicament, va ser molt ben vista des del món casteller. «És una oportunitat única perquè el món acadèmic i la societat treballin conjuntament en problemes aplicats», assegura el president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, Pau Camprovín.

Els investigadors i investigadores que han format part de l’estudi són Marta Pellicer (Universitat de Girona); Antonio Rodríguez-Ferran, Jordi Saludes i Arnau Dòria-Cerezo (Universitat Politècnica de Catalunya); Aleix March San José (Centre de Recerca Matemàtica); José Antunes (Instituto Superior Técnico, Lisboa); i, Ferran Brosa Planella (University of Warwick, Gran Bretanya).