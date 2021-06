El curs 2021-2022 començarà el 13 de setembre per a infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Així ho estableix el calendari escolar que publicava ahir el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, l’últim dia de classes serà el 22 de juny, a excepció dels ensenyaments de règim especial. El calendari fixa també que les vacances de Nadal seran entre el 23 de desembre i el 7 de gener i les de Setmana Santa entre l’11 i el 18 d’abril. Els centres disposaran també de tres dies festius de lliure disposició que es podran fer repartits en els diferents trimestres i que no podran coincidir amb els d’inici i final de classes.

Les avaluacions extraordinàries de l’educació secundària obligatòria seran entre el 17 i el 22 de juny, després de l’avaluació final ordinària. A més, les activitats d’avaluació dels alumnes de segon de batxillerat i del darrer curs dels cicles formatius de grau superior s’hauran de programar a cada centre segons les necessitats d’inscripció a l’accés dels estudis universitaris.

Pel que fa a l’horari, es manté a infantil, primària, secundària i batxillerat i, com ja s’havia anunciat, es prorroga el pla pilot de la jornada continuada a primària que es duu a terme en 25 escoles.

Tot això amb la incertesa de si les mascaretes tornaran a acompanyar un anys més als alumnes, després que el protocol enviat fa dues setmanes per les conselleries d’Educació i Salut als centres educatius obrís la porta a retirar-les a primària -sempre segons la situació epidemiològica. Concretament, el text estableix que de primer a sisè de primària la indicació de portar la màscara «es valorarà segons context i normativa».

«Tenint en compte les previsions i l’experiència publicada en altres països, tot fa pensar que seria el primer col·lectiu dins de l’escola sobre a qui podríem relaxar la mesura», va afirmar el secretari general de Salut, Marc Ramentol. Ramentol va afegir que això ja es podria fer al setembre. En canvi, es manté la màscara obligatòria a partir de secundària i per al personal dels centres. Ramentol ha explicat que l’experiència d’aquest curs demostra que s’han produït menys casos i hi ha hagut menys transmissibilitat en primària. A més, ha apuntat que si que ha tingut un impacte en la docència i en els alumnes. Resumidament, ara com ara, el text recull que no està indicada en el primer cicle d’infantil, que no és obligatòria en el segon cicle, que es valorarà segons el context i la normativa en primària i que és obligatòria a partir d’ESO i per a tot el personal docent i no docent.

D’altra banda, sí que es relaxaran altres aspectes de protocol: segons el pla d’actuació no serà necessari prendre la temperatura per accedir als centres i es relaxarà la neteja i la desinfecció d’espais, que es farà amb una periodicitat diària al final de la jornada. També es permetrà portar joguines o intercanviar material entre alumnes. Per contra, es mantindran els grups estables de convivència -que es podran combinar al pati- i els protocols de ventilació.