Els usuaris del Banc dels Aliments de Girona han augmentat un 47% el 2020 respecte a l'any anterior. Al llarg de l'any s'han atès 46.594 persones a la demarcació. El 74% d'ells eren adults i el 26% restant eren infants. Aquesta xifra suposa un increment respecte a les 31.620 persones que es van atendre el 2019. Per comarques, el Gironès és on s'ha ajudat a més gent, seguit per la Selva, el Baix Empordà i l'Alt Empordà. Pel que fa a la quantitat de menjar repartit, l'entitat benèfica també ha augmentat el volum. Durant el 2020 s'han repartit 3.495 tones de menjar, un 31% més que el 2019 (2.600 tones). Des del Banc dels Aliments de Girona alerten que aquest 2020 és l'any en què s'han aconseguit més kg de menjar i també s'han atès a més persones.

El 41% dels aliments que s'han repartit són d'aprofitament i es calcula que tenen un valor d'uns 5,5 milions d'euros. Aquesta xifra es deu al Gran Recapte que es va fer aquest any on es va poder recollir 575.344 kg de menjar.

Pel que fa al nombre de voluntaris, durant el 2020 l'entitat ha comptat amb 42 persones estables que equivalen a nou persones a temps complet. A més, ha comptat amb el suport de 89 entitats col·laboradores. El 74% d'elles són de repartiment, mentre que el 26% restant són entitats de consum.