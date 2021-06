El FIMAG de Torroella de Montgrí i la Diputació de Girona han creat un catàleg amb 67 mags i 104 espectacles d’arreu de Catalunya. L’eina està enfocada als programadors d’equipaments culturals amb l’objectiu que tinguin més facilitats a l’hora de programar aquest tipus d’espectacles. El responsable de comunicació de la fira de màgia, Abel Font, ha destacat que el catàleg va ser una idea de la Diputació de Girona per «crear un punt de contacte entre mags i programadors». Els programadors poden veure una fitxa de cada mag i de tots els espectacles i obtenen vies de contacte per facilitar la contractació, així com el caixet de cada artista. Un 65% dels artistes que hi ha són de Barcelona, mentre que el 20% són gironins.

A través d’un portal web els programadors podran consultar qualsevol dels espectacles disponibles de màgia d’artistes de Catalunya. Ho podran fer a través d’un cercador buscant un nom en concret o a través de filtres que permeten separar en funció de si són espectacles d’interior i exterior, a quin tipus de públic va dirigit, l’estil de màgia i també el caixet que s’haurà de pagar.

A més, els programadors poden llegir una sinopsi de cada espectacle i consultar la fitxa de cada mag, on hi ha les maneres de contactar-hi per contractar-lo.

El responsable de comunicació del FIMAG, Abel Font, destacaa que volen que el catàleg sigui una «eina útil» per a programadors i també per als artistes. De fet, Font ha assegurat que el catàleg està «obert» per tal que qualsevol artista es pugui apuntar i formar part del ventall d’espectacles que s’ofereix als programadors. La idea és que cada any es renovi aquest catàleg unes setmanes abans del FIMAG i així actualitzar tots els artistes i espectacles en actiu.

Per territoris, els artistes de la demarcació de Barcelona representen un 65% de tots els que hi ha inscrits al catàleg, mentre que a la demarcació de Girona n’hi ha un 20%. Per últim, Tarragona i Lleida es reparteixen el 15% restant. Malgrat que en uns inicis els responsables plantejaven el catàleg com una eina només per a artistes gironins, al final han decidit obrir el ventall per a tot Catalunya.