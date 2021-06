L’Ajuntament de Girona ha habilitat un espai al Centre d'Acollida i Serveis Socials La Sopa per vacunar les persones sense llar contra la covid-19 aprofitant que l’equip del Santa Clara acudeix al centre per temes mèdics habituals. En les darreres setmanes s’han vacunat unes 105 persones sense llar de la ciutat de Girona. Son tant usuaris de La Sopa com persones que viuen al carrer que s’han desplaçat fins al centre.