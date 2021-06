Com marca la tradició garrotxina aquest dijous tornen un any més els Premis Garrotxí de l'Any, de la mà del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Els guardons tenen la finalitat de reconèixer públicament les persones, empreses, entitats o associacions que més han destacat per la seva activitat al llarg del 2019 i el 2020 i que més han contribuït «al progrés de la Garrotxa i a la seva projecció».

L'entrega dels premis d'aquesta quinzena edició es farà en dues fases: la primera, per votació popular i, la segona i definitiva, entre els candidats més votats per un jurat.

Per altra banda també s'atorgaran els premis: Trajectòria Personal, Millor Iniciativa Empresarial, Millor Iniciativa Social, Millor Iniciativa Promocional i aquest any també, com a novetat, el Premi Jove Promesa.

A causa de les mesures sanitàries actuals, la gala no podrà celebrar-se com cada any en un restaurant i acompanyada d'un àpat. D'aquesta manera, i de forma excepcional, se celebrarà a la sala El Torín amb aforament limitat, tot i que la gala també es podrà seguir de forma telemàtica.