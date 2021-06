Què és Europe Direct Girona?

És una finestra de la Comissió per informar, formar i resoldre els dubtes i les consultes de la ciutadania. És un servei als ciutadans.

Ara és més important que mai que Girona miri cap a Europa?

Girona sempre ha tingut vocació europeista. Europa ens ha aportat moltes coses i ens continua aportant. Ara són moments de molts canvis i, potser, és l’hora de tenir altres mirades. Mirades més reflexives de saber què volem aportar a Europa i no només què volem rebre d’Europa.

Pensem en aquesta última frase. Sempre s’ha mirat en Europa pensant en què vindrà, en les subvencions, en els fons de cohesió...

Bé, potser durant molts anys, tenia la seva lògica perquè pensàvem que a Europa estaven més desenvolupats i nosaltres encara estàvem en un procés d’assolir certs objectius. Però, personalment, crec que en els últims anys aquesta mirada ha anat canviant i ara, després de la pandèmia, tornem a estar en la necessitat d’aquests fons europeus de reconstrucció.

I així, què hem de fer?

Crec que hem de canviar la mirada, entendre que Europa ens ajuda però que depèn de nosaltres. No una actitud passiva, sinó una de més activa i d’obrir nosaltres el camí.

Es tem que aquests fons de reconstrucció no vagin a parar més enllà de projecte de grans empreses multinacionals?

Hi ha aquest temor, però hem de reivindicar que els fons arribin al territori i a les petites i mitjanes empreses d’aquí. Algunes poden anar a multinacionals, però també s’ha de treballar perquè arribin al territori amb projecte que compleixin amb els criteris de sostenibilitat i digitalització que s’han establert. La Comissió encara no ha aprovat el repartiment dels fons i, per tant, encara no és el moment de queixar-se. Hem fet un grup de treball amb altres institucions, com, per exemple, i l’arribada d’aquest fons serà un dels nostres eixos d’actuació en aquests propers anys.

Quins són aquests eixos?

Ara presentem el Pla de Comunicació 2021-2025 que, de cara a aquests propers anys, té dos eixos. Un és el foment de la participació, s’ha engegat un ambiciós pla europeu per saber què pensa la ciutadania i nosaltres treballarem perquè l’opinió dels joves d’aquí arribi a aquesta plataforma. L’altre eix és aquest treball amb la resta d’institucions sobre els plans de recuperació incidint amb la digitalització tant de les institucions, com de les empreses i la societat.

Europe Direct Girona fa molta feina de formació als instituts. És important explicar què és i com funciona Europa als joves?

Sí. Molt. Ho fem i, dins de les nostres possibilitats, ho continuarem fent. Com millor coneguin els joves què és el Consell i què és la Comissió o com funciona el Parlament més entendran què els pot oferir Europa i què no és responsabilitat d’Europa. Encara hi ha bastant de desconeixement sobre aquests temes.

Els joves no saben distingir entre la Comissió i el Consell... Està segura que no hi ha molts adults que també es perden en aquests temes?

(Riu, riu). També... El que més constato és que la gent que arribi a tenir un coneixement de què fa cada institució i qui és qui, després ho segueix molt més a nivell de premsa. Però si aquesta base no la tenen, ni tan sols miren les informacions en mitjans escrits o per televisió de temes europeus.

Tornem als joves dels instituts, com més aviat coneguin bé Europa més predisposats estaran a sortir a estudiar i treballar?

Molts estudiants que han fet una primera estada a fora, fent un Erasmus, i que ja tenien aquesta formació europea, són els que després fan un postgrau o treballen fora. Qualsevol període de formació a fora és un enriquiment i com, malauradament, els mercats de treball no són com abans aquest bagatge compta.

Fer un Erasmus hauria de ser gairebé obligatori?

Jo no conec ningú a qui un Erasmus no li hagi anat bé.