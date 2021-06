Aena aposta per l’ampliació de la tercera pista del Prat. Això deixaria Girona sense opcions de convertir-se en la «quarta pista» de la qual es porta tant de temps parlant?

D’entrada, la idea de «quarta pista» crec que és totalment errònia i no té cabuda en aquesta dinamització dels aeroports. L'aposta per Barcelona com a dinamitzador d'un hub de caràcter internacional és una aposta que Catalunya ha de recolzar en tots els sentits, ja que permetrà incrementar tots els impactes socioeconòmics. I, en paral·lel, és evident que Girona és l'aeroport de referència a la Costa Brava i a les comarques gironines, i Aena continuarà apostant per la dinamització d’aquest aeroport en paral·lel al de Barcelona.

La clau és que arribi el baixador del TAV a Vilobí?

Això serà una gran fortalesa per a l’aeroport, que ajudarà a la seva dinamització i a la de les comarques gironines. Serà una gran oportunitat per poder créixer com a aeroport i com a província.

A hores d’ara, però, encara s’està fent l’estudi informatiu previ. Podria posar una data de quan serà una realitat?

Això no depèn directament de nosaltres. Estem al damunt del tema, i els timings aniran sortint. Però no som nosaltres qui els controlem.

Però dona per fet que s'acabarà fent?

Bé, és el que està anunciat en aquests moments.

Quin ha de ser el paper de Girona en la futura xarxa aeroportuària catalana?

Ha de ser el dinamitzador de les comarques gironines, especialitzant-se -i les companyies seran les que ho decidiran- en la demanda que sorgeixi. L’aeroport dinamitzarà les comarques de Girona a mesura que el territori vagi generant també oferta a diferents mercats.

La temporada d’estiu ha començat d’una manera lenta, amb una recuperació progressiva dels vols. Quines són les perspectives a curt i mitjà termini?

Hem de parlar del dia a dia. No podem donar previsions perquè la situació conjuntural és complicada, tots els països tenen restriccions, la normativa internacional s'adapta setmana rere setmana... Les companyies són molt cautes a l'hora d’introduir nous vols a les programacions. Del que estic convençut és que, a mesura que avancin tots els programes de vacunació a escala europea, es vagi activant tot el tema de la certificació dels passaports digitals... s’anirà dinamitzant el trànsit entre els diferents països. I les companyies estan preparades per acollir aquesta demanda, que és latent: els mercats estan amb ganes de viatjar i de passar les vacances a les nostres terres.

El principal mercat aquí és el britànic, i precisament Gran Bretanya encara manté Espanya en semàfor ambre per viatjar. El preocupa?

Estem treballant amb les companyies que oferten aquests mercats. Les restriccions són les que són i no depenen de nosaltres, però com a aeroport estem a punt per atendre totes aquestes dinàmiques, sobretot del mercat britànic, perquè ens hem preparat en tots els sentits.

Com?

En els aspectes relatius a la qualitat sanitària, els protocols covid, la nova entrada en vigor de la normativa Brexit... tot això permetrà que tinguem aquest mercat aquí el més aviat possible. Això no depèn de nosaltres, sinó de les restriccions. Però l'altre dia va arribar un primer vol d'Stansted (Londres) amb una ocupació molt significativa, i això és el millor indicatiu. Tindrem una dinamització de l'activitat de forma paulatina, i estem preparats per a aquesta dinàmica. Aquest any hem estat treballant moltíssim.

En què?

Primer, ens hem acreditat amb una certificació que garanteix que tots els processos compleixen amb la normativa covid. A més, l'aeroport està certificat en qualitat, eficiència energètica, medi ambient... Aquest any també s’han invertit més de 22 milions en la regeneració del paviment de la pista, que és una obra significativa. Hem fet obres importants a la plataforma d'aeronaus i als carrers d'accés a la pista i hem treballat a la terminal amb una modernització de la climatització. Hem adaptat la zona de tractament d'equipatges a la nova normativa de seguretat, a banda de fer actuacions per adaptar la terminal al nou impacte del Brexit: controls de passaports, renovació dels banys...

Abans de la pandèmia, un dels mercats prioritaris era el de Rússia i tota l’Europa de l’Est, sobretot a través de Pobeda. Quan creu que es podrà reactivar?

Com et deia, les restriccions no les marquem nosaltres. Però estem en contacte permanent amb Pobeda i amb companyies de l'Europa de l'Est, i podeu estar convençuts que són mercats que volen venir. Tenim la il·lusió que es puguin anar aprovant les seves vacunes i es vagin flexibilitzant les restriccions, i que puguin tornar a ser un mercat significatiu i de pes per a la Costa Brava. Des de la nostra direcció de màrqueting aeroportuari hem treballat amb les institucions en estratègies de mercats i destinacions, i entre aquestes oportunitats s'ha detectat la dinamització del mercat domèstic.

Podria tornar a haver-hi, doncs, vols nacionals?

Ho estem treballant. No hi ha res concret, però són oportunitats que estan al mercat, i la nostra responsabilitat és posar-les en valor. Després, seran les companyies les que analitzaran si hi ha demanda i beneficis en les seves rutes. Les restriccions a nivell europeu han generat una oportunitat en el mercat domèstic. La falta de confiança de la gent en les mesures que puguin aplicar altres països està fent que sorgeixi una oportunitat interna per bellugar-se dins de l’Estat espanyol.

En el seu moment hi havia hagut el vol Girona-Madrid, però amb l’entrada en funcionament del TAV va desaparèixer.

Hi ha altres destinacions, i la Costa Brava pot ser atractiva per a la gent del nord o del sud d’Espanya. A més, les illes també són un referent.

Ryanair ha estat aquest hivern a la corda fluixa, pels seus conflictes laborals i per la voluntat de tancar la base de Girona. Els preocupa que acabi reduint al mínim els vols o fins i tot marxant de l'aeroport?

Nosaltres treballem contínuament amb Ryanair, però les decisions empresarials són seves. Com a aeroport, hem de continuar treballant i oferint la infraestructura a la companyia. En aquests moments, Ryanair està apostant pel nostre aeroport, continua operant-hi, i això és la millor senyal que podem tenir. Evidentment, amb les restriccions de la pandèmia, però Ryanair en cap moment ha perdut l'interès per l'aeroport de Girona.

Ryanair transporta un 70% dels passatgers de l'aeroport. Estan treballant per aconseguir una major diversificació?

Això és una feina contínua: treballar per buscar noves oportunitats. Estem analitzant contínuament el mercat i estem en contacte setmanal amb totes les companyies, detectant oportunitats de creixement. Sempre estem assabentats de les decisions que es prenen al sector, i oferim les nostres infraestructures a la mínima oportunitat que es generi.

Mentrestant, la Generalitat i la Diputació han congelat les ajudes a aerolínies fins que es reprengui la programació habitual. Això pot suposar un problema?

Aena té un pla d'incentius per a les companyies, i també hem estat treballant en un pla amb incentius concrets per a la recuperació operativa amb aspectes relacionats amb les taxes aeroportuàries. Després, les accions de màrqueting que pugui fer el territori evidentment que sempre són una gran col·laboració per les companyies. Poder treballar amb la dinamització del propi destí al costat de les companyies és una bona oportunitat per poder vendre molt millor el territori. Jo crec que això s'ha d'entomar, i que les institucions tenen clar que és una gran oportunitat.

El territori fa temps que demana una rebaixa de les taxes per fer l'aeroport més competitiu. Hi ha opcions de fer-ho?

Les taxes són les millors que hi ha a nivell europeu. Les més econòmiques, més adaptades... L'aeroport de Girona té unes taxes d'acord amb la infraestructura, i som un dels aeroports més competitius de tot Europa.

Des del territori també s’ha demanat poder intervenir més directament en la gestió de l’aeroport.

Això no és una decisió que estigui a les meves mans.

Les mercaderies van créixer durant la pandèmia, però l’aeroport no ha estat mai gaire especialitzat en aquest àmbit: les dades han tornat a baixar, el PIF va ser un fracàs... es pot revitalitzar aquest sector?

Durant la pandèmia, vam trobar una gran oportunitat de diversificació gràcies a l'empenta de la mercaderia. També hem treballat molt cap a l'aviació general i les escoles. Evidentment, en aquest aeroport el que prima és l'operativa comercial, però mai perdem cap oportunitat. La càrrega és un objectiu, perquè complementa l'activitat comercial, de manera que n’estem pendents i hi seguirem treballant.