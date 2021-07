El Departament de Drets Socials i el Departament de Salut han organitzat cribratges massius adreçats a monitors/es i personal de lleure educatiu que iniciïn activitats que incloguin pernoctació els propers dies. Atès l’increment de casos entre la població i per tal de garantir que el lleure educatiu continuï sent un espai segur, el Govern impulsa aquests cribratges que tindran lloc demà dissabte i la setmana vinent a Barcelona, Lleida, Manresa, Girona, Móra la Nova i Tortosa. Aquesta mesura té per objectiu detectar casos asimptomàtics i tallar les cadenes de transmissió de la covid-19.

Concretament, a Girona es farà demà de 8 a 9.30 h del matí al centre d'urgències d'atenció primària (CUAP) Güell i la iniciativa es repetirà dijous de la setmana que ve. La participació en el cribratge de Tests Antigènics Ràpids (TAR) és voluntària i gratuïta, no requereix demanar cita prèvia i està dirigida al personal dirigent (monitors/es, caps, etc.) i personal que participi en colònies, acampades, rutes o camps de treball amb pernoctació.

El dispositiu de demà atendrà les persones que iniciïn activitats de lleure entre el 10 i el 14 de juliol. Els cribratges de la setmana vinent s’adrecen als monitors/es que tinguin previst començar l’activitat de lleure entre el 15 i el 19 de juliol. Segons les dades de la Direcció General de Joventut, prop de 1.800 monitors/es de tot Catalunya iniciaran activitats de lleure educatiu en aquestes dates.