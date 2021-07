Extreballadors del centre l'Estany de Sant Gregori, al Gironès, han denunciat a Inspecció de Treball i a la DGAIA els problemes laborals que han tingut i el «mal funcionament» del centre. Unes deficiències que, asseguren, afecten també a la qualitat del servei que aquest recurs ofereix als usuaris. En concret, assenyalen aspectes com que se supleixen torns amb estudiants en pràctiques, que els mateixos professionals han de fer servir els seus vehicles per transportar menors, que no es compra prou roba o que no es fan tractaments odontològics, malgrat que els menors ho necessitin. Des de la DGAIA asseguren que en faran un seguiment i que estava previst tancar el centre abans de la queixa, per derivar els usuaris a pisos més petits.

L'escrit que han fet arribar als Serveis Territorials d'Afers Socials i Família de Girona detalla que hi ha una «manca d’inversió» en material per als menors i també en les activitats i recursos. A més, la queixa assegura que els treballadors han de fer servir el seu cotxe per traslladar els usuaris, ja que només hi ha una furgoneta de nou places per, en ocasions, els 30 joves que hi ha a la casa. Els denunciants, que en el moment d'interposar les dues denúncies encara treballaven al centre, argumenten que l'empresa no es fa càrrec dels desperfectes que els joves han provocat puntualment als seus vehicles. També relaten una «falta d’inversió» en recursos educatius i que no es fan activitats lúdiques i culturals per els joves.

També recull queixes des d'un punt de vista higiènic, com que en època pandèmica només es fa la neteja dues vegades per setmana i només de la zona dels lavabos o que només hi ha una rentadora per a 30 usuaris que ha tingut el centre fins fa poques setmanes, si bé és cert que actualment n'hi ha molts menys.

Aquesta, però, no ha estat l'única queixa contra el recurs de Sant Gregori. Una extreballadora també ha interposat una denúncia a Inspecció de Treball per la que considera una «molt mala gestió» per part de la direcció del centre i l'empresa Diagrama, responsable del servei. En concret, l'escrit remarca que en ocasions s'han cobert torns d'educador social amb estudiants en pràctiques i que els treballadors no tenen un calendari definit, fet que fa que pugui canviar setmanalment en funció de les necessitats.

Malgrat que ACN s’ha posat en contacte repetidament amb Diagrama, que és la responsable del servei, l'empresa no ha volgut donar la seva versió.

La DGAIA va assegurar que té constància de la denúncia que van presentar els treballadors i va explicar que faran el seguiment del centre i el visitaran per comprovar-ne el funcionament «com fan amb qualsevol denúncia».

Cal recordar que, el febrer del 2020, aquest recurs, situat a tocar de l’església de Sant Medir de Sant Gregori, ja va ser notícia arran d'unes protestes per part de 23 usuaris que van criticar l'expulsió d'un company i perquè, deien, s'estaven vulnerant els seus drets.

Els usuaris van sortir caminant des de la casa de Sant Gregori fins a la seu de la Generalitat a Girona per reunir-se amb l'aleshores directora dels Serveis Territorials d'Afers Socials i Família, Marta Casacuberta.