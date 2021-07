El seguiment de pacients amb malalties cròniques o amb algun tipus de demència o problema neurodegeneratiu, entre d’altres, s’ha ampliat en els darrers mesos a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. Tot plegat coincideix amb els efectes que ha tingut la crisi sanitària de la covid entre les persones de la tercera edat, que «han experimentat un descens funcional molt important, han empitjorat les patologies de base i ha augmentat la seva fragilitat», segons explica la doctora Priscila Muñoz. Aquesta metgessa forma part de l’equip del Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES), on des d’aquest any s’hi destina 417.000 euros anuals més per poder ampliar la cobertura del servei a 12 hores al dia de dilluns a diumenge.

Els recursos han servit per incrementar el personal dels PADES de Cerdanya i Pallars, amb la intenció que aquest darrer també presti servei a l’Alta Ribagorça a partir de la tardor. L’adjunt a la gerència de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, explica que tot plegat contribueix a millorar la qualitat del servei i treballar de forma més coordinada amb els equips d’atenció primària.

Abrantes considera que des del CatSalut s’ha tingut una «especial sensibilitat» amb la regió, tenint en compte la seva dispersió territorial i l’alt percentatge de població envellida i/o que pateix malalties cròniques. Reconeix que feia temps que hi havia aquesta demanda, a la qual ara s’ha donat resposta. També explica que tot i que la presencialitat és «clau», en aquells casos en què sigui possible es vol apostar per fer part de l’atenció mitjançant l’ús d’eines telemàtiques, amb l’objectiu d’evitar desplaçaments perquè uns dels reptes és el de trobar professionals per donar el servei.

El reforç del PADES arriba en un moment en què la població ha hagut de patir els efectes dels confinaments i restriccions per fer front a la pandèmia. La doctora Muñoz afegeix que, arran de la covid, les famílies són més reticents a portar als pacients als hospitals i prefereixen que se’ls faci un seguiment a domicili. Gràcies al reforç del programa, poden atendre i fer més trucades de control i seguiment per valorar quan és necessari anar-hi. Actualment tenen 42 pacients al PADES del Pallars i es duen a terme nou desplaçaments per setmana.

A la Cerdanya, el març va entrar en funcionament una nova consulta de geriatria, situada dins les instal·lacions de la Fundació Hospital de Puigcerdà i que dóna servei a aquesta Àrea Bàsica de Salut. El president de la Fundació i alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, destaca que tot plegat s’emmarca en un moment on s’està replantejant el model d’atenció sanitària i el d’atenció social per tal d’aconseguir que hi vagin cada cop més «interrelacionats».