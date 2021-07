El Govern de Catalunya tancarà totes les activitats (interiors i exteriors) de bars, restaurants, serveis a domicili i esdeveniments culturals a les 00.30 hores de la matinada. L’objectiu és «frenar la transmissió» de la covid-19, els indicadors epidemiològics de la qual «continuen sent pèssims», en paraules de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. A més, el Govern demana als diferents ajuntaments que impedeixin l’entrada a parcs públics i platges de les 00.30 a les 6.00 de la matinada per evitar la interacció social. També torna l’obligació de limitar a 10 persones les trobades socials, ja siguin públiques o privades, i la prohibició de menjar i beure a l’aire lliure.

El Govern demana a la ciutadania que no relaxi les mesures d’autoprotecció i que es compleixin les quarantenes i els aïllaments. Davant la gravetat de la situació, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es va reunir ahir d’urgència amb alcaldes dels principals municipis catalans per abordar les noves restriccions. Les mesures van ser anunciades a la tarda per Plaja, Argimon i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. «La incidència de la Covid-19 entre joves és ja de 3.000 per cada 100.000 habitants. El percentatge de pacients menors de 40 anys en UCIs, que abans era del 4%, ara és ja del 25%», va destacar Argimon. «No estem en un bon moment. És fonamental reduir els contagis. I és fonamental l’autoprotecció», va argumentar el president, Pere Aragonès.

Abans de conèixer-se aquestes mesures, al matí, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, havia defensat que aquestes mesures fossin «més quirúrgiques», que no afectin l’economia i que alhora siguin efectives per frenar els contagis. En una entrevista a Catalunya Ràdio, va avançar que les festes majors seran objecte de noves restriccions «quirúrgiques». Així mateix, va assegurar que les noves restriccions no faran perillar els festivals programats al juliol i agost, ja que fins un 90% són amb el públic assegut. Sí que va apostar per organitzar esdeveniments culturals en formats més petits, després de la celebració del Canet Rock, el Vida i el Cruïlla amb tests i mascareta, però sense distància de seguretat. «El que intentarem a partir d’ara és que no es produeixin esdeveniments amb aglomeracions». Garriga va defensar la celebració d’aquests tres festivals, que van donar continuïtat a assajos clínics iniciats amb els concerts a la Sala Apolo i el Palau Sant Jordi, i l’organització dels quals s’ha treballat durant «més de quatre mesos». «És evident que se’ns han ajuntat en un moment que epidemiològicament no era bo, per això ha creat aquesta alarma, més o menys. Però venim d’unes mesures estrictes, amb tests d’antígens» als assistents, va destacar.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es va mostrar el cap de setmana contrari que se celebrin nous festivals multitudinaris després d’algunes de les imatges que han arribat i que va admetre que no li han agradat gens. Argimon va assegurar també que és partidari de generalitzar de nou l’ús de la mascareta, tot i que va admetre que aquesta decisió només pot prendre-la el Govern espanyol. El Govern també està preocupat per la proporció de positius i contactes estrets, del voltant del 40%, que no compleixen amb l’aïllament i la quarantena.

Personal sanitari reinfectat

Entre les dades que causen la preocupació de la Generalitat, destaca també que estan ingressant als hospitals i a les UCIs persones vacunades amb la pauta completa, així com un nombre important de vacunats només amb una dosi. «La vacuna no prevé de tornar a infectar-se», va recordar Argimon, després d’indicar que de les 115 persones ingressades en les últimes hores «gairebé 15 tenien la pauta completa» .

A més, Catalunya suma ja més de 740 professionals de baixa reinfectats, segons les últimes dades de dijous passat, per tant, Argimon dona per fet que el nombre actualitzat serà bastant més alt. Per protegir aquest col·lectiu, essencial per a la lluita contra la pandèmia, la Generalitat està estudiant també mesures específiques que preveu aplicar a partir del 19 de juliol i que tindran a veure amb la vacunació, segons va avançar el conseller.

Simón alerta que la situació a Catalunya és «dramàtica»

Fernando Simón va alertar ahir que la situació a Catalunya pel que fa a la pandèmia de la covid-19 és «dramàtica» i va considerar «perfectament lògic» aplicar noves mesures de control. El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) va subratllar que el que passa a Catalunya ve «de fa setmanes», amb «concentració de gent de molts llocs de manera irregular», cosa que ha comportat «cadenes de transmissió importants». I tot i admetre que la situació «no és la mateixa» que en onades anteriors, també va advertir que «hi segueix havent riscos». Simón també es va mostrar preocupat per la celebració d’esdeveniments culturals multitudinari. Va advertir que les proves prèvies que s’havien fet en condicions «gairebé artificials» són després molt difícils de replicar a la vida real.