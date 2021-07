L’Ajuntament d’Olot habilitarà un espai dedicat al dol gestacional i perinatal al cementiri per permetre que les famílies disposin d’un lloc on poder recordar els nadons que han perdut durant la gestació o poc després de néixer. La mesura respon a la petició d’una família del municipi i està previst que sigui una realitat el proper 15 d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional dedicat a aquest dol. El consistori està ultimant els detalls del nou espai, però ha avançat que les famílies tindran la possibilitat de dipositar-hi les cendres. El govern municipal té previst portar al proper ple el reglament per a la seva aprovació.

Es calcula que a l’estat espanyol moren cada any gairebé 2.500 nadons en el període perinatal, que inclou des de la setmana 22 de gestació fins al primers dies de vida. Amb aquest espai, l’Ajutament d’Olot pretén oferir un lloc a les famílies per recordar-los i visibilitzar aquest tipus de situacions.