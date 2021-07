La llista de municipis catalans que tindran toc de queda, que ahir es va ampliar a 161 localitats (3 més que la llista inicial), s’anirà revisant cada set dies per anar-la adaptant a la realitat de la pandèmia. El criteri al qual respon aquest confinament nocturn és el de poblacions de més de 5.000 habitants i amb una incidència acumulada superior a 400 casos per 100.000 habitants.

Els tres municipis afegits a la llista inicial són Altafulla, Santa Cristina d’Aro i Caldes d’Estrac, a causa de l’augment de la incidència de l’afectació de la Covid.

En principi, el Govern demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un toc de queda per un període de set dies prorrogables i revisable, per la qual cosa poden afegir o caure municipis de la llista segons l’impacte de la Covid en aquestes localitats, i el tribunal hi haurà de donar el seu aval setmana rere setmana.

La previsió de l’executiu de Pere Aragonès és que el confinament nocturn duri almenys tres setmanes, encara que no ha concretat quantes. És segur que el Govern demanarà una pròrroga per a dues setmanes més, perquè amb només set dies no serà possible revertir la situació, segons va explicar la portaveu, Patrícia Plaja, que va evitar concretar si aquesta situació es podria allargar durant tot l’estiu.

«Encara que es demani inicialment per a una setmana, en aquest període no serà possible revertir unes dades més que pèssimes. No puc delimitar el termini, però segur que com a mínim serà aquesta setmana, la que ve i la següent», va dir Plaja a preguntes sobre la durada del toc de queda. «Tant de bo pogués dir que serà breu, però això ho marcaran les dades», va indicar abans d’advertir que «cal ser molt clars, les dades són molt dolents, la situació és crítica».