La província de Girona és, després de Barcelona, la que compta amb una major potència d’energia fotovoltaica d’autoconsum instal·lada. I, dins de la demarcació, destaquen la comarca de la Selva i molt especialment la localitat de Maçanet de la Selva, que es troben en el llistat de les comarques i els municipis amb una major potència d’aquest tipus d’instal·lacions de tot Catalunya.

En ple debat sobre la instal·lació d’energies renovables, i davant l’alerta despertada en diversos municipis pel plantejament de parcs fotovoltaics o eòlics de gran envergadura, la instal·lació d’energia fotovoltaica d’autoconsum s’ha apuntat com una solució necessària, tot i que encara absolutament insuficient, per fer front al dèficit d’energies renovables a la demarcació. Segons les dades de la Generalitat, a les comarques gironines hi ha 1.553 instal·lacions d’energia fotovoltaica d’autoconsum, dada que la converteix en la segona demarcació catalana (després de Barcelona) amb un major nombre d’instal·lacions. A més, es tracta també de la segona en potència: 14.618,3 kW, una xifra sensiblement superior a la de Lleida (10.776,19 kW) i Tarragona (8.175,21); tot i que, òbviament, molt lluny de Barcelona (66.731 kW).

Pel que fa als municipis d’arreu de Catalunya, Maçanet de la Selva se situa com el setè que compta amb una major potència fotovoltaica d’autoconsum instal·lada: 1.478,7 kW, fet que el situa només per darrere de Barcelona, Gurb, Sant Cugat del Vallès, Granollers, Vic i Balenyà. D’aquesta manera, malgrat que Maçanet no es troba entre els municipis amb un major nombre d’instal·lacions, sí que entra en el llistat dels deu que produeixen més potència. La llista no inclou, però, cap més municipi de les comarques gironines.

Les dades de la Generalitat, d’altra banda, també s’ofereixen per comarques. D’aquesta manear, la Selva és la setena de Catalunya amb un major nombre d’instal·lacions (427) i també ocupa el setè lloc pel que fa a la potència produïda per aquest sistema: 4.985,23 kW.

Al llarg dels darrers anys, s’ha anat potenciant la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum arreu de les comarques gironines. D’aquesta manera, si l’han 2018 només se’n van instal·lar 32, el 2019 se’n van instal·lar 216, mentre que el 2020 la xifra es va disparar fins a 961. En aquests primers mesos que portem de 2021, s’han registrat fins ara 318 noves instal·lacions.

Si es mira la potència, això vol dir que el 2018 es van instal·lar a la província 1.415 kW, el 2019 van ser 3.209 kW i el 2020 es va arribar fins als 7.253. Durant aquesta primera meitat de 2021, la potència que de les noves instal·lacions d’aquests tipus se situa en 2.090 kW. Arreu de la demarcació, la majoria d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum són petites, de fins a 5 Kw, tot i que també se’n troben de més grans.

Més enllà de les instal·lacions d’autoconsum, a hores d’ara, la Ponència d’Energies Renovables ha rebut peticions per a instal·lar 573 hectàrees de plaques fotovoltaiques a les comarques gironines. D’aquestes, la majoria es troben a l’Alt Empordà: 444, de les quals 158 s’han considerat com a no viables. També se n’han sol·licitat 69 al Baix Empordà i 60 al Gironès, i en aquest cas, de moment, cap d’elles ha rebut cap informe negatiu.

Tot i això, per exemple, diversos pobles d’aquestes dues comarques (com Sant Jordi Desvalls, Foixà o Cervià de Ter, entre altres), han mostrat la seva preocupació per tres parcs fotovoltaics que sumen 125 hectàrees als seus termes municipals. Davant d’aquesta situació,l’alcaldessa de Sant Jordi, Núria Martínez, va manifestar fa unes setmanes que estan a favor de les renovables, però creu que la fotovoltaica s’hauria de promoure a través de l’autoconsum. «Si pensem en proveir més enllà, el que fem és fer malbé el paisatge de pobles rurals i el seu entorn», va indicar. En aquest sentit, va afegir que la gent va a viure en aquests municipis petits perquè són «llocs tranquils» amb «espais naturals».

Tot i això, en una jornada recent sobre les energies renovables organitzada per la Taula Gironina de Turisme, diversos experts van apuntar que, malgrat que l’autoconsum d’energia fotovoltaica és necessari, és insuficient per fer front a la demanda de tota la província.