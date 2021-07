El Govern va aprovar ahir la venda en farmàcies, sense prescripció mèdica, dels tests d’autodiagnosi del covid-19, amb l’objectiu de facilitar la identificació dels positius sospitosos i poder així prendre mesures davant la progressió de la pandèmia. El test ràpid d’antígens covid-19 és un producte dissenyat per a diagnòstic in vitro i costarà entre 10 i 12 euros. És especialment indicat per: la detecció precoç de la malaltia, la confirmació de la infecció de pacients amb o sense símptomes, la confirmació de la infecció de pacients amb símptomes i sospita de resultat fals negatiu en PCR o per a l’obtenció de dades epidemiològiques de la covid-19. Els farmacèutics explicaran als consumidors com utilitzar-lo correctament.

Són fiables els tests d’antígens?

Els tests d’antígens presenten molt bons resultats, assegura Biomedal, empresa tecnològica que desenvolupa i subministra serveis de laboratori d’anàlisi, així com productes innovadors per al control de l’evolució de malalties. Els que comercialitza aquesta marca comptem amb una sensibilitat del 91,8-96,4%, i una especificitat del 97-100%. Els resultats s’obtenen en pocs minuts, uns 15, segons portalfarma-com. Aquest temps varia segons la marca comercial de què es tracti.

Què detecten exactament?

Detecten l’aparició de dos tipus d’anticossos IgG i IgM. En cas que el pacient hagi tingut contacte amb alguna persona infectada, els anticossos IgM són els primers anticossos que apareixen, entre els 7 i els 10 dies del contacte, i els anticossos IgG apareixen entre els 10 i els 15 dies. En casos asimptomàtics amb IgM positiva pot tractar-se d’un fals positiu en IgM, ja que aquests tests són molt sensibles però menys específics que altres tests que utilitzen tècniques com ELISA o CLIA.

Són definitius?

Es pot produir l’aparició de falsos positius, ja que són proves molt sensibles, o falsos negatius en el cas que la quantitat de mostra no sigui l’adequada.

Serveixen per saber si tinc la malaltia?

No s’aconsella utilitzar únicament aquests tests d’anticossos per al diagnòstic en cas de sospita de la malaltia. Les proves de diagnòstic davant la infecció per covid-19 es basen en la detecció de l’RNA del virus (prova PCR) o en la detecció dels seus antígens (test d’anígens).

On es poden adquirir?

A Espanya, d’acord amb la legislació vigent, els tests d’autodiagnosi com els que s’estan començant a introduir al mercat fins al moment, per a la detecció d’anticossos davant el SARS-CoV-2, són de dispencació en farmàcies de forma presencial- Està prohibida la venda per internet.