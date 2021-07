El sindicat Unió de Pagesos demana habilitar un espai on es pugui celebrar la festa islàmica del Sacrifici, coneguda popularment com la festa del xai, en un entorn controlat higiènicament. La responsable nacional del sector oví i cabrum de l’entitat, Brigitte Garolera, apunta que «el que seria interessant per part de l’Administració seria fer alguna cosa com a França», explica. «Allà habiliten unes esplanades amb contenidors de residus, on els ramaders porten els animals i cadascú pot fer la matança seguint la tradició Halal de forma higiènicament controlada», afegeix. Una vegada acaba la celebració, els residus es recullen i la zona queda endreçada. «Aquí, de moment, encara no existeix aquesta opció», diu.

La festa del xai es va celebrar el passat dia 20 de juliol, desè dia del calendari Dhu I-Hijja, i rememora el sacrifici que Abraham (Ibrahim) va oferir a Déu i, alhora, serveix per compartir el millor de cadascú amb la família. La celebració, que constitueix un dels cinc pilars o preceptes fonamentals de l’Islam, consisteix en l’oració i sacrifici d’un xai, seguit d’un gran àpat familiar. Tradicionalment, el sacrifici hauria de ser realitzat pel cap de família, però moltes no poden fer-ho a Catalunya perquè no disposen d’un espai que compleixi amb les condicions legals necessàries. La tradició recull, segons un document del Departament de Jusítcia, que la tasca del sacrifici es podrà delegar a un altre musulmà.

Així, la Generalitat recorda cada any quan s’apropa la festa tant a ramaders com a les comunitats musulmanes de Catalunya que no està permesa la venda d’animals vius per ser sacrificats per particulars. Tot i això, no són poques les persones que, amb la voluntat de seguir la tradició de la forma més fidel, busquen aconseguir un xai per poder sacrificar-lo a casa seva. «Molta gent intenta primer aconseguir un xai i, si no poden, al final acaben passant pel circuit de l’escorxador», diu Garolera.

En el passat, molts musulmans compraven animals vius als ramaders, però des d’Unió de Pagesos afirmen que des de fa uns anys la majoria dels ramaders han deixat de fer-ho. «Ara mateix no tinc informació que ningú de la meva zona ho faci, perquè l’Administració ens informa cada any que cal que l’animal passi per l’escorxador», afirma Garolera. Tot i això, especula, «segur que algú ho fa».

La prohibició de fer la matança a casa i la falta d’alternatives per a que el cap de família pugui fer el sacrifici generen un perjudici per la comunitat musulmana, però alhora afecta de retruc els ramaders. «Aquest any no m’ha arribat constància de cap cas, però anys anteriors diversos ramaders havien patit robatoris de bestiar», explica.

Els Mossos, atents

La Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos d'Esquadra estan amatents a la compra d’animals vius pel sacrifici. De fet hi ha un pla en el qual treballen, coordinat per la Unitat Central de Medi Ambient (ACME), i el Departament d'Acció Climàtica. Aquest pla preveu contactar amb els líders de les mesquites per conscienciar de la pràctica, que no es venguin animals vius, entre altres. Alhora, recorden que no es pot fer el sacrifici a casa. Aquest pla preveu l’aixecament d'actes en cas d'infraccions però, per ara, a la Regió Policial de Girona no se n'han detectat.