Durant tota la pandèmia, s’han produït ingressos de dones embarassades que, en el moment del part, eren positives de covid-19. El problema és que ara, algunes d’elles ,ja tenen oportunitat de vacunar-se contra el virus i evitar desenvolupar-lo, però no ho fan. «Encara hi ha moltes reticències entre embarassades a no vacunar-se perquè fins ara no s’havien donat missatges clars des de les institucions. Això ens preocupa molt perquè tenen més riscos de tenir complicacions si s’infecten de covid-19».

Amb aquest missatge, la cap de secció d’Obstetrícia de l’hospital Trueta, Anna Maroto, fa una crida a totes les gestants perquè es vacunin ja que «els estudis més recents indiquen que la vacuna no suposa cap problema per al desenvolupament de l’embaràs».

Paral·lelament, no és només que no vulguin vacunar-se, sinó que fins fa molt poc la majoria encara no podia perquè no els tocava per franja d’edat. «Els criteris de vacunació no s’han gestionat bé, les embarassades s’haurien d’haver inclòs a la llista de col·lectius amb patologies de risc, juntament amb pacients oncològics o trasplantats entre d’altres, des de fa molts mesos» afirma, i és per això que demana que se’n prioritzi la vacunació dins la seva franja d’edat.

Riscos de diversa gravetat

Tot i que la majoria de pacients gestants amb el virus són asimptomàtiques o tenen símptomes lleus, sí que n’hi ha hagut que han desenvolupat patologies greus, com ara pneumònies, i han acabat intubades a l’UCI, així com derivades a l’hospital Vall d’Hebron. «Per sort, el fetus no ha tingut afectacions en aquests casos, però estan en estudi per avaluar-ne possibles seqüeles», afirma Maroto. D’altra banda, «ara feia setmanes que no teníem casos greus i n’estem tornant a veure com a conseqüència d’aquesta cinquena onada», afirma la metgessa de l’hospital Trueta, qui afegeix que les gestants amb covid-19 «també tenen més risc de tenir parts prematurs».

Finalment, afirma que cap de les embarassades que han anat de part amb el virus fins ara estaven vacunades. «Un cop tenen el nadó, és cert que hi ha menys reticències a vacunar-se durant l’alletament. A més hi ha estudis que en demostren el benefici per als nadons. El problema, doncs, és evident entre embarassades i dones que volen quedar-se embarassades i no es vacunen. Les indicacions no han sigut clares fins ara, però cal reforçar-les per tal de fer arribar el missatge correcte», conclou.

El coronavirus ha afectat tot el procés: embaràs, part i puerperi, al llarg dels darrers mesos. Si la mare resulta contagiada, tenint en compte que es fan proves a totes les persones que ingressen, se l’aïlla juntament amb la seva parella durant l’estada a l’hospital. Com a conseqüència del virus, s’han potenciat les altes precoces, també en els parts amb cesària.

Missatge d’Argimon

Paral·lelament, el missatge des de les institucions no va tardar a arribar. Ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va fer una crida perquè les dones embarassades es vacunin davant la forta incidència de la covid-19 entre els col·lectius més joves. Segons va recollir ACN, així va subratllar que la seva vacunació és «segura» i que el virus les pot afectar de la mateixa manera que la resta de persones. «La pandèmia està afectant la gent jove, i les embarassades ho són», va insistir. Argimon també va recordar que Salut va afegir dimecres150.000 noves cites, de les quals encara en queden 90.000 disponibles. Tot i això va voler deixar clar que a Catalunya «no hi ha dificultats per vacunar».

Sobre la situació epidemiològica, va explicar que aquest cap de setmana esperen «estabilitzar els ingressos», però va avisar que necessiten «setmanes» per millorar.

La disminució del ritme de vacunació és un fet evident a tot Catalunya de les darreres setmanes, per la baixa demanada.