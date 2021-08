El sindicat CSIF ha criticat la «falta de transparència» i «el discurs barat» del govern espanyol en la resposta sobre l’Oficina d’Estrangeria al senador Jordi Martí (ERC), en la qual assenyalava que només hi ha 339 expedients pendents de resoldre.

Segons el sindicat, la resposta estatal denota «ganes d’amagar la veritat» sobre la situació a l’oficina de Girona, que des del CSIF porten anys denunciant. En aquest sentit, subratllen que existeixen «milers d’expedients sense gravar», de manera que és com si no comptessin: «És com quan poses la pols sota l’estora, que no es veu però segueix allà». En aquest sentit, el sindicat recorda que en la pròpia resposta del Govern s’afirma que cada mes queden gairebé 200 expedients sense resoldre, de manera que si es multipliquen pels dotze mesos que té l’any, la xifra ascenceix fins a 2.400. «És molt decebedor veure com el discurs barat amaga els problemes reals i no ofereix solucions als col·lectius més desprotegits», assenyalen, a més de recordar que aquesta situació crea «angoixa i frustració en els propis funcionari, que veuen com se’ls va acumulant la feina».

Per tot plegat, fonts del sindicat asseguren no entendre «com és que l’única solució que s’ha trobat és la d’enviar expedients a Cáceres, donant una imatge lamentable de l’administració estatal a Catalunya». «Lluny de buscar una solució, des de la subdelegació del Govern i ara des del ministeri l’únic que els preocupa són les estadístiques, i tots sabem que les estadístiques són manipulables», lamenten. Per tant, continuen insistint en la necessitat de resoldre la situació tan aviat com sigui possible.