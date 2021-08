L’any 2016 l’Ajuntament d’Olot va començar la reforma de la residència de Sant Jaume. Ara mateix, el projecte està al seu equador, a la tercera fase de les sis que es contemplen. Es tracta de l’etapa més vistosa, i ha estat uns mesos aturada a causa de la crisi de la covid. Pep Berga, l’alcalde del municipi, en declaracions a Ràdio Olot, va assegurar que «aquesta tardor la veurem completada». La fase inclou la reforma del pati interior i una entrada nova a la residència per la planta baixa.

Les tres fases restants per acabar el projecte estan valorades amb un total d’1,4 milions d’euros. L’alcalde es va mostrar optimista i va assegurar que «tenen els projectes a punt per participar en els fons NEXT Generation» o si no preveuen aconseguiran el pressupost a través de la venda d’algun patrimoni de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume. Berga va assegurar que «la reforma completa l’hem de veure acabada en aquest mandat», és a dir, abans del 2023.

La intenció amb aquestes obres era crear un ambient similar al d’un domicili particular, adaptat a les necessitats de la gent gran. Amb aquesta voluntat, l’any 2019, es va obrir la primera unitat de convivència.