L’Ajuntament d’Olot va aprovar el dijous passat les bases de les noves subvencions per entitats, associacions o AMiPA de la ciutat. La nova línia està pensada per poder acompanyar els centres i les associacions de pares i mares de les escoles finançant l’organització d’activitats dirigides a estudiants del segon cicle infantil i de primària durant els dies que els centres fan jornada continuada, del 7 al 22 de juny. Per part de les AMiPA de les sis escoles de primària públiques d’Olot, es van organitzar de manera interna per mantenir l’horari habitual del curs escolar fins a la tarda, facilitar així la conciliació dels estudiants i les seves famílies.

L’objectiu dels ajuts és afavorir l’equitat en l’accés a l’educació i d’aquesta manera, afavorir l’èxit acadèmic, a més de garantir la cohesió social i les activitats educatives de qualitat. Amb aquest pas, Olot es converteix en el primer ajuntament de les comarques de gironines que tira endavant una proposta d’aquestes característiques.

La nova línia de subvencions havia d’arrencar el curs passat, però l’afectació de la crisi de la COVID-19 va aturar les classes a les aules i va limitar-ne la programació d’activitats, i per això, es va posposar fins a aquest any.